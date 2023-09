K. Szczucki (PiS): Polska powinna decydować, kogo chce przyjąć i na jakich zasadach, a nie podlegać szantażowi KE

Polska powinna sama decydować, kogo chce przyjąć i na jakich zasadach, a nie podlegać szantażowi Komisji Europejskiej ws. mechanizmu relokacji — powiedział PAP lider listy PiS w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim Krzysztof Szczucki. W jego ocenie decyzja w tej sprawie w UE powinna zapaść jednomyślnie, a nie większością kwalifikowaną.

Prezes Rządowego Centrum Legislacyjnego Krzysztof Szczucki uczestniczył w środę w Grudziądzu w briefingu prasowym, podczas którego mówił o tym, że UE nie zważa na poczucie bezpieczeństwa w poszczególnych państwach członkowskich, na prawo w poszczególnych państwach członkowskim w zakresie regulowania własnej polityki migracyjnej.

"UE próbuje nam narzucić rozwiązanie w zakresie relokacji uchodźców, które - w naszej ocenie - będzie skutkowało niebezpiecznymi konsekwencjami. Polska powinna sama decydować, kogo chce przyjąć i na jakich zasadach, a nie podlegać szantażowi Komisji Europejskiej, że +jak nie przyjmiecie imigrantów, to będziecie musieli zapłacić karę+" - powiedział PAP Szczucki, "jedynka" PiS w wyborach do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim.

Szczucki wskazał, że w tej sprawie państwa UE powinny decydować jednomyślnie. "To, w naszej ocenie, nie jest sprawa humanitarna, tylko kwestia bezpieczeństwa, a kwestie bezpieczeństwa należą do kompetencji państw członkowskich. Jeżeli ma zapaść w tym zakresie wspólna decyzja, to powinna być wspólna, a nie większością głosów" - wskazał Szczucki.

W jego ocenie, "nie pierwszy raz Komisja Europejska próbuje wykonywać takie manewry w imię rozszerzania własnych kompetencji".

W środę szef RCL spotkał się w Stalmierzu (Kujawsko-Pomorskie) z seniorami korzystającymi z oferty Domu Dziennego Pobytu Seniora.

"Takie spotkania są dla mnie bardzo ważne. Nawet nie rozmawiamy tutaj o polityce. Nie przyjeżdżam tutaj, aby opowiadać o osiągnięciach rządu, ale o planach, które mamy. Chcę uświadamiać seniorów, rozszerzać ich świadomość prawną, żeby po prostu żyli bezpiecznie, żeby nie dawali się oszukiwać, żeby nie stawali się ofiarami oszustów metodą +na wnuczka+, +na policjanta+, +na urzędnika+. Rozmawiamy o codziennych prawnych sprawach seniorów" - wskazał Szczucki.

Minister podkreślił, że te spotkania są dla niego "ubogacające, wartościowe". "Niezależnie, czy kampania będzie trwała, czy nie będzie trwała, będę chciał te spotkania z seniorami kontynuować" - dodał.

Szef RCL wydał niedawno "Przewodnik prawny seniora". "Nam się tylko wydaje, siedząc przed telewizorem, że jesteśmy odporni, bezpieczni. A każdemu z nas - nawet młodszym ludziom - zdarzyło się kupić coś niepotrzebnego, dać się oszukać. Warto o tym mówić, powtarzać. Mówię o tym ja, mówi policja, organizacje pozarządowe. Im więcej będzie takich osób i organizacji - tym lepiej" - podsumował Szczucki.