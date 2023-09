Kaczyński: Był okres bez niemieckich porządków - to osiem lat rządów PiS

Był okres bez niemieckich porządków - to osiem lat rządów PiS - mówił w sobotę podczas spotkania przedwyborczego w Gorzowie Wielkopolskim (Lubuskie) prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński.

"Ja przypomnę może rzeczy elementarne - kiedy Polacy rządzili sami, to jednak potrafili pod wieloma względami dać sobie radę" - mówił w Gorzowie Kaczyński.

"Choćby te osiem lat naszych rządów - myśmy nie rządzili pod niemieckim kierownictwem, myśmy rządzili sami" - podkreślił.

"No i wyniki były takie, że zdołaliśmy (...) zlikwidować to, co było tym arcynieporządkiem z czasów tego niemieckiego porządku, to znaczy wielkie okradanie finansów publicznych" - wskazał prezes ugrupowania.

"Bo to był właśnie czas Donalda Tuska, to były niemieckie porządki" - mówił.

Podkreślił, że ta naprawa była podstawą, żeby zacząć prowadzić wielką politykę społeczną i wielką politykę w stosunku do Polski lokalnej i walcząc z dwoma kryzysami prowadzić wielką politykę w sferze gospodarczej.

Oni, mimo że mieli tylko jeden lekki kryzys, uzyskali 24 proc., a my 34 proc. wzrostu gospodarczego PKB, mimo wyjątkowo niesprzyjających warunków - zaznaczył prezes PiS.

"Jeżeli ktoś Polsce dobrze życzy, to jednego na pewno nie powinien życzyć - niemieckich porządków" - powiedział Kaczyński.

"A te niemieckie porządki, to są właśnie rządy Tuska i tej całej grupy, która do tego doprowadziła" - dodał.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę