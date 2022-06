Kaczyński: chcemy Polaków wychowywać na polskich patriotów

Chcemy Polaków wychowywać na polskich patriotów, młodych Polaków; uważamy, że to nie jest tylko prawo państwa, ale to jest święty obowiązek państwa - mówił w niedzielę w Grudziądzu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas swego przemówienia w Grudziądzu przytoczył powiedzenie o tym, że kto się nie rozwija, ten się cofa. "My musimy iść do przodu" - przekonywał. Zastrzegł jednak, że jest jeden warunek takiego marszu do przodu. Jest to kwestia świadomości społecznej, pewnej zwartości narodowej, poczucia narodowej godności. "Kwestia, którą my tak określamy od bardzo wielu lat: warto być Polakiem" - wskazał.

Zaznaczył, że świadomość narodową uzyskuje się w procesie wychowawczym - w rodzinie, ale również w szkole, czy życiu społecznym, natomiast dzisiaj ogromny wpływ mają na to również media społecznościowe. "I tutaj nasze stanowisko jest zdecydowane - chociaż wiem, że wokół tego jest wiele krzyku i sprzeciwu, minister (Przemysław) Czarnek należy do najbardziej atakowanych - my chcemy Polaków wychowywać na polskich patriotów, młodych Polaków" - podkreślił. "I uważamy, że to nie jest tylko prawo państwa, ale to jest obowiązek państwa, to jest święty obowiązek państwa" - dodał.

"My odrzucamy te wszystkie rojenia o jakimś europejskim narodzie, dlatego że takiego narodu nie ma" - kontynuował prezes PiS. Zaznaczył, że Europa jest potężna swoją różnorodnością i bogactwem kultur. Przekonywał, że chce potężnej i zjednoczonej Europy, ale to nie oznacza, że poszczególne państwa mają utracić niepodległość i "że mają nam wszystko dyktować".