Kaczyński: ci, którzy mówią o dyktaturze w Polsce, bredzą - ale niestety część ludzi w to wierzy

Ci, którzy mówią o dyktaturze w Polsce bredzą - ale niestety część ludzi w to wierzy. Opozycja twierdzi, że mamy w Polsce dyktaturę, a jednocześnie zapowiada, że wygra kolejne wybory - w jakiej dyktaturze są wybory, które można w wbrew niej wygrać? - zapytał prezes PiS Jarosław Kaczyński w Grudziądzu.

"Ja jeżdżę po Polsce tylko po to, żeby możliwie największa ilość ludzi wiedziała, jak jest naprawdę, żeby ta wielka manipulacja, jaka ma miejsce w Polsce, została przez ludzi odrzucona. Jest wielu takich, którzy rzetelnie wierzą w to, że mamy w Polsce dyktaturę" - powiedział Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami i działaczami w Grudziądzu.

Podkreślił, że Grudziądzem rządzi obecnie wybrany z poparciem KO prezydent. "W ilu miastach wojewódzkich my - czyli PiS - mamy w ogóle jakikolwiek udział we władzy? W jednym, w Toruniu - tam mamy wiceprezydenta. Ogromną większość władzy w samorządach mają nasi polityczni przeciwnicy, ale twardo twierdzą, że w Polsce jest dyktatura" - podkreślił Kaczyński.

Lider PiS mówił, że opozycja zapowiada, że wygra kolejne wybory. "W jakiej dyktaturze są wybory, które można wbrew niej wygrać? Czy ktoś w Rosji może wygrać wybory wbrew Putinowi, albo na Białorusi wbrew Łukaszence? Czy w tych krajach są potężne, silniejsze niż te, które wspierają rząd, media bardzo brutalnie opozycyjne? Czy w tych krajach sądy wyraźnie i jednoznacznie łamiąc zasady równości obywateli sprzyjają tamtej stronie?" - zapytał Kaczyński oceniając, że "ostatnio w Polsce zapadały wyroki, w których "ktoś w oczywisty sposób czegoś się dopuścił, a ponieważ był z tamtej strony - celebryta czy polityk - to mu nic w gruncie rzeczy nie zrobiono".

"Ci, którzy mówią o dyktaturze w Polsce, bredzą - ale niestety część ludzi w to wierzy" - dodał. "Szanowni Państwo, nie wierzcie w te bzdury i innym przekazujcie, że to bzdury. Nie wierzcie w to, że Polska musi być nastawiona na to, by Donald Tusk robił wielką karierę. Krótko mówiąc: poprzyjcie i przekonujcie innych do poparcia w przyszłym roku PiS. to naprawdę najlepszy wybór dla Polski, to dobry rząd na trudne czasy" - zaapelował do wyborców, zaznaczając jednocześnie, że ma nadzieję, iż wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie.