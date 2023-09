Kaczyński: czy chcecie, żeby sprawy Polaków były ustalane w Polsce, czy w Berlinie lub Brukseli

Czy wy chcecie, żeby sprawy Polaków były ustalane, uzgadniane w Polsce i związane z wolą narodu, czy też mają być ustalane w Berlinie lub Brukseli? Czego chcecie? - pytał w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Torunia wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS odniósł się w ten sposób do serialu dokumentalnego pt. "Reset" w TVP. "Tam poza tymi innymi wydarzeniami (...) było takie jedno ostatnio pokazane, że mianowicie sprawa emerytur jest z panią Merkel uzgadniana" - powiedział.

Jarosław Kaczyński zwrócił też uwagę na kwestie bezpieczeństwa zewnętrznego. "Drugi wybór to jest wybór Polski bezpiecznej, czyli mocno uzbrojonej, mającej najsilniejszą, a w każdym razie jedną z najsilniejszych armii lądowych w Europie - czy też Polski słabej, rozbrajającej się, Polski, która wręcz rezygnuje z obrony tego, co na wschód od Wisły" - mówił. "Przecież to oznacza wydanie milionów Polaków w łapy tej szajki, tej bandy, którą widzimy na Ukrainie. To jest po prostu zbrodnia" - ocenił.

"Ale i ta linia Wisły i Wieprza (...) - otóż nawet ta linia miała być broniona krótko, bo różnica w sile ognia. Tak jakby ona była przez Pana boga stworzona" - powiedział. "My w tej chwili robimy wszystko, żeby ta różnica została nie tylko zredukowana, ale nawet zmieniona na naszą korzyść. Bo to można zrobić. I my to robimy" - zapewnił Jarosław Kaczyński.

"I oczywiście, chcemy się bronić na granicy i to takimi siłami, które zniechęcą do ataku, bo naszym celem nie jest wojna. Naszym celem jest pokój, ale - wiadomo - chcesz pokoju, szykuj wojnę" - wyjaśnił.

Prezes PiS zwrócił uwagę, że "trzecia różnica" pomiędzy programem PiS i programem KO "odnosi się do bezpieczeństwa wewnętrznego". "Czy wydarzenia takie, jak choćby w Paryżu - czy spokój? Czy polskie kobiety, dzieci mogą sobie chodzić spokojnie po ulicach, czy też nie mogą? Czy mogą to robić także po zmierzchu, czy nie mogą? Czy wszyscy w ogóle mogą się czuć w swoich miejscach zamieszkania bezpieczni?" - pytał. "W Polsce badania wskazują, że w ogromnej większości wypadków Polacy czują się bezpiecznie" - podkreślił.

"Ale to można, niestety, łatwo zmienić. Dlatego to przypominam, że ta różnica jest też różnicą bardzo, ale to bardzo ważną" - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS odniósł się również do kwestii bezrobocia. "Chcecie bezrobocia, które jest na poziomie 5 proc. - czyli prawie bezrobocia naturalnego według badań UE, bo oni przyjmują inne nieco kryteria 2 proc. z kawałkiem (...) - czy chcecie, nie powiem 15 proc., ale 14,4 proc.?" - pytał prezes PiS mieszkańców Torunia.