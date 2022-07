Kaczyński: dbamy o równomierny rozwój Polski, rosną wydatki na zdrowie

PiS dba o równomierny rozwój Polski – powiedział prezes tej partii Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Białegostoku. Zapewnił, że "już niedługo" jakość opieki zdrowotnej w Polsce nie będzie gorsza niż na Zachodzie.

"Dbamy o to, by Polska rozwijała się równomiernie, żeby były inwestycje" - mówił Kaczyński. Dodał, że Podlasie to "województwo należy do czterech, które mają więcej niż w poprzedniej perspektywie budżetowej" - dodał.

Wspominał, że pierwszy raz był w Białymstoku jako uczeń szkoły podstawowej w 1962 r., później widział miasto pracując w miejscowej filii Uniwersytetu Warszawskiego. "To była taka wielka wieś, a dzisiaj jest metropolia" - powiedział.

"Nie myślcie, że to jest zasługa - przy całym moim szacunku - pana prezydenta, to jest nasza zasługa, zasługa PiS, to jest też zasługa pana marszałka, pana premiera, naszych posłów, pana wojewody" - mówił.

Dodał, że "jest wielki problem, w Polsce, w innych krajach na świecie, problem służby zdrowia". Zaznaczył, że w ciągu siedmiu lat roczne nakłady na ochronę zdrowia wzrosły z 74 do 160 mld zł. "W porównaniu z sytuacją, która była kiedyś, postęp jest ogromny" - powiedział. Przypomniał zapowiedź podniesienia wydatków zdrowotnych do 6 proc. PKB w roku 2024 i do 7 proc. w 2026 roku.

"To jest naprawdę bardzo dobry europejski poziom. Idziemy w stronę zabezpieczenia naszemu społeczeństwu takiej ochrony zdrowia, jak jest na Zachodzie. Bo rzeczywiście, jeszcze dzisiaj można powiedzieć, że tam jest lepsza. Ale już niedługo nie będzie lepsza" - zapewnił, mówiąc o zwiększeniu liczby studentów medycyny.

Przyznał, że w kraju brakuje lekarzy, a kilkadziesiąt tysięcy wyjechało na Zachód. "Ale będą wracać, bo już dzisiaj nie przyjmują propozycji w Niemczech, bo tam się mniej płaci niż tu" - przemawiał prezes.