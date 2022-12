Kaczyński dla "Gazety Polskiej": spodziewaliśmy się tej wojny

Wiedzieliśmy, że wojna wybuchnie. Choć mogę też już powiedzieć, że pewne analizy dość długo sugerowały, iż działania wskazujące na Ukrainę jako cel agresji mogły być tzw. maskirowką, a prawdziwy kierunek ataku był na północy – powiedział "Gazecie Polskiej" prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Tygodnik udostępnił w sobotę kolejny fragment wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, który w całości ma ukazać się 21 grudnia.

Prezes PiS został zapytany w rozmowie z "Gazetą Polską", czy wiedzieli, że wojna wybuchnie. "Tak, wiedzieliśmy. Choć mogę też już powiedzieć, że pewne analizy dość długo sugerowały, iż działania wskazujące na Ukrainę jako cel agresji mogły być tzw. maskirowką, a prawdziwy kierunek ataku był na północy. Oczywiście z czasem sytuacja stawała się coraz bardziej oczywista i jednoznaczna" - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński dopytany, czy Rosjanie byli zaskoczeni zdecydowaną postawą Polski i przygotowaniem do odparcia ataku powiedział: "Wedle mojej wiedzy byli. Choć jak wszyscy dobrze pamiętają, opozycja nam w tej obronie nie pomagała. Mówię najłagodniej, jak potrafię. Sprawiało to niekiedy wrażenie, jakby była po części wciągnięta w ten plan. Ale nie czas i miejsce, by to teraz rozwijać".