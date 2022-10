Kaczyński: grabież majątku publicznego była najbardziej rzucającym się nadużyciem postkomunizmu

Najbardziej rzucającym się w oczy zjawiskiem w okresie postkomunistycznym była grabież majątku publicznego – powiedział w sobotę w Myszkowie w woj. śląskim prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"System postkomunistyczny był tworem bardzo szczególnym, który był tworzony nie według planu, jak się wydaje, ale zgodnie z tendencjami, które miały miejsce w późnym, upadającym komunizmie a które nie zostały radykalnie zakwestionowane, kiedy ten późny komunizm zmienił się w państwo demokratyczne przynajmniej w sensie formalnym" - powiedział w sobotę w Myszkowie w woj. śląskim prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Jego zdaniem, wśród tych tendencji najważniejsze były te, które dotyczyły różnego rodzaju nadużyć.

"W tym zwłaszcza nadużycie polegające na grabieży majątku publicznego. To nadużycie było najbardziej rzucającą się w oczy kwestię i zjawiskiem tego okresu. To zjawisko budowało nową strukturę społeczną, która miała charakter odtworzenia starej, komunistycznej struktury. Ci, co przejmowali własności, to byli w wielkiej mierze ludzie dawnej komunistycznej nomenklatury. To byli ci, co zmienili władzę na własność, aby potem szybko odzyskać władzę i zachować własność" - powiedział Jarosław Kaczyński.