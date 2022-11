Kaczyński: Mamy groźnego wroga przy granicach. Musimy wzmocnić państwo

Mamy groźnego wroga aktywnego przy naszych granicach, a także wewnątrz, w postaci agentury. Musimy więc wzmocnić nasze państwo i uczynić je zdolnym do przeciwstawiania się zagrożeniom - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Musimy uczynić nasze państwo zdolnym przeciwstawić się zagrożeniom

"Mamy groźnego wroga, jest on aktywny też na granicach, także w okręgu Kaliningradzkim, zabezpieczamy się przed tym. Ale nie łudźmy się, że nie jest on aktywny też wewnątrz naszego kraju, że nie istnieje agentura. Czyli naprawdę musimy wzmocnić nasze państwo, uczynić je zdolnym do tego, aby tym zagrożeniom się przeciwstawić. Inaczej będziemy naprawdę gorzko płakać" - powiedział w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Suwałk prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Innym celem PiS, jak podkreślił prezes formacji, co do którego "bardzo radykalnie" ściera się ona z jej przeciwnikami politycznymi, jest postrzeganie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

"Oni chcą, aby Polska była taką przyniemiecką prowincją. Otóż my chcemy, żeby Polska była krajem, który nie jest żadną prowincją Europy czy świata" - powiedział. Podkreślił, że programem PiS jest program "deprowincjonalizacji Polski". "Nie chcemy być prowincją, oni chcą żebyśmy byli prowincją, bo są w istocie partią niemiecką, a Niemcy zawsze tak widziały Polskę" - zaznaczył.

Aby poprawić pozycję Polski potrzebne są wielkie inwestycje

Kaczyński podkreślił, że aby poprawić pozycję Polski na arenie międzynarodowej potrzebne są wielkie inwestycje takie jak m.in. Centralny Port Komunikacyjny. Przypomniał przy tym wypowiedź prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który przed laty powiedział, że niepotrzebny jest port lotniczy w Warszawie, skoro jest duży port w Berlinie.

Jak mówił prezes PiS, ma on świadomość tego, że jest "wiele spraw niezałatwionych", w tym m.in. "kwestia mieszkaniowa" czy odszkodowania dla tych, którzy mają być wywłaszczeni ze względu na duże inwestycje, takie jak CPK. "Ta sprawa będzie załatwiona, nikt nie będzie w Polsce rabowany, tak jak to było za PRL-u ale i później" - zapowiedział.

Prezes PiS zaznaczył, że po wygranych wyborach należy "otworzyć szeroko drogę dla młodych, ale nie tylko, z inicjatywą do uczciwego biznesu". "Biznesu, który będzie przynosił im życiowe powodzenie i będzie jednocześnie rozwijał Polskę, bo rzeczywiście poziom inwestycji w Polsce jest zbyt niski, szczególnie inwestycji prywatnych. To się przez cały czas utrzymywało, teraz jeszcze spadło. Musimy to zmienić, ale zmienić to mogą tylko nowi ludzie, którzy powinni mieć więcej odwagi aby wchodzić w tą sferę" - powiedział.

Kaczyński zaznaczył, że pomimo wsparcia rządowego, udogodnień podatkowych czy inkubatorów biznesu efekt jest "zbyt mały". "Jeszcze ciągle w ludziach tkwi ten lęk przed ryzykiem, który rzeczywiście był uzasadniony w poprzednich latach" - powiedział. Podał przykład przedsiębiorcy, właściciela firmy Optimus Romana Kluski, który w latach 90. spotykał się z wymuszeniami ze strony lokalnych gangów, które "miały często powiązania z władzą".

Prezes PiS podkreślił, że prywatny biznes jest rzeczą normalną w gospodarce rynkowej. "Chcemy mieć taki biznes, tylko chcemy, aby był uczciwy, żeby płacił podatki w Polsce" - dodał.