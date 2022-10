Kaczyński: Modernizacja była w głównej mierze za nasze pieniądze

Udział niemieckich pieniędzy w procesie modernizacji w czasie ostatnich 7 lat był skromny, to była w głównej mierze modernizacja za nasze polskie pieniądze – powiedział w niedzielę w Sieradzu w woj. łódzkim prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Polityk akcentował, że UE to obecnie "system dominacji, dominacji niemieckiej, która dotyczy naszej części Europy."

- Najważniejszy jest proces, który zaczął się później, a który teraz się finalizuje, o którym mówił kanclerz Scholz, który w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki ma element szczerości - mówił dalej polityk.

Kaczyński jest zdania, że Niemcy mają poczucie wyższości w stosunku do Polaków.

Kaczyński rozróżnia Europę sprzed lat, kiedy wchodziliśmy do UE a obecną. Oto szczegóły

"Kiedy do UE wchodziliśmy, to tam dokonywała się zmiana, której wyrazem była konstytucja europejska, a dokładnie jej plan, który zmieniał UE w jedno państwo - federacyjno-konfederacyjne. I to był moment, kiedy było już zupełnie jasne, że mamy nowy system dominacji, dominacji niemieckiej, która dotyczy naszej części Europy, oraz dominacji francuskiej, w części południowej" - powiedział w niedzielę w Sieradzu w woj. łódzkim prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Dodał, że tamta próba nie wyszła, bo projekt traktatu europejskiego został odrzucony głosami Francuzów, Irlandczyków i Holendrów. Wówczas - jak powiedział Jarosław Kaczyński - zaczęto tworzyć nowy traktat, który szedł w tym kierunku, co tamten.

Polski polityk komentuje ostatnie słowa kanclerza. Mówi: "To powrót do koncepcji, jakie towarzyszyły Niemcom od momentu zjednoczenia"

"Najważniejszy jest proces, który zaczął się później, a który teraz się finalizuje, o którym mówił kanclerz Scholz, który w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki ma element szczerości. Scholz stwierdził, że chodzi o stworzenie państwa europejskiego pod przywództwem Niemiec, które zapewni Niemcom znaczenie światowe" - stwierdził prezes PiS.

W opinii Kaczyńskiego jest to powrót do koncepcji, jakie towarzyszyły Niemcom od momentu zjednoczenia, które doprowadziły już dwukrotnie do przegranej tego kraju w wojnach światowych. Przypomniał, że w książce pod tytułem "Mitteleuropa", gdzie ta koncepcja została opisana, stwierdzono, że Polska może funkcjonować jako kraj, ale niewielki obszarowo i choć może się rozwijać gospodarczo, to jednak bez możliwości osiągnięcia poziomu Niemiec.

"Polska zmodernizowała się za niemieckie pieniądze. To absurd, bo udział tych niemieckich pieniędzy w procesie modernizacji w czasie ostatnich 7 lat był skromny"

"I ten sposób myślenia o Polsce w Niemczech nadal funkcjonuje. Gdy postawiliśmy sprawę reparacji, a oni tam już nie wytrzymują czasem nerwowo, to bardzo wpływowy człowiek, były szef kontrwywiadu, napisał, że Polska zmodernizowała się za niemieckie pieniądze. To absurd, bo udział tych niemieckich pieniędzy w procesie modernizacji w czasie ostatnich 7 lat był skromny, to była modernizacja w głównej mierze za nasze polskie pieniądze" - powiedział prezes PiS.

Dodał, że to łatwo wyliczyć, bo środki europejskie odegrały rolę w modernizacji, ale to są środki także innych krajów. Według Kaczyńskiego, obecnie środki niemieckie stanowią ok. 25 proc. środków unijnych a wcześniej, przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, był to 25 proc.

"Jak widać, te niemieckie środki stanowią niewielka część PKB, a więc suma, za którą nie dałoby się zmodernizować jednego województwa, nie tylko całego kraju" - powiedział.

Dodał, że Niemcy mają poczucie wyższości w stosunku do Polaków. "Ja już usłyszałem od kanclerza Kohla (były kanclerz Niemiec Helmut Kohl - red.), że mamy być wdzięczni Niemcom. Jeśli mamy być wdzięczni Niemcom, to komu mamy być niewdzięczni?" - spytał Jarosław Kaczyński.