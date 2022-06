Kaczyński: Musimy być kontynuatorami dzieła i myśli Lecha Kaczyńskiego

My wszyscy musimy być kontynuatorami dzieła i myśli Lecha Kaczyńskiego; musimy iść tą drogą, którą wskazał - mówił wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

Na wstępie sobotniej konwencji PiS zaprezentowano spot z fragmentem wystąpienia b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odnoszącego się do patriotyzmu.

Później nawiązał do niego szef PiS. "Mój świętej pamięci brat mówił tutaj, a właściwie mówił 11 listopada 2009 r. tutaj, tylko to przypomnieliśmy, o nowoczesnym patriotyzmie. W krótkim przemówieniu nie mógł oczywiście powiedzieć wszystkiego, ale my powinniśmy pamiętać - zarówno ci, którzy byli z nim, gdy działał, żył, jak i ci, którzy przyłączyli się później, rozumiejąc że to on miał rację, że to jego wskazania są właściwe dla Polski" - powiedział Jarosław Kaczyński.

"My wszyscy musimy być kontynuatorami jego dzieła i jego myśli. Musimy iść tą drogą, którą wskazał. Iść tą drogą ku temu celowi, o którym tutaj mówił, ku tej Polsce, o którą chodzi" - dodał prezes PiS.