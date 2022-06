Kaczyński: musimy być silni militarnie

Musimy być militarnie silni, bo tylko wtedy będziemy mogli liczyć na NATO, gdy sami będziemy się mocno zbroić - powiedział w Sochaczewie prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński mówił w wystąpieniu w Sochaczewie, że Ukraina walczy w tej chwili o wartości zachodniego świata, więc musimy zrobić wszystko, by tej wojny nie przegrała.

Zwrócił uwagę, że "po przeszło 100 dniach wojny Ukraina nadal kontroluje 80 procent terytorium państwa", a siły ukraińskie, dzięki pomocy innych państw wzrastają.

"Miejmy nadzieję, że dojdzie do takiego momentu, w którym będziemy mieli równowagę, a może nawet przewagę Ukraińców. Nie w liczbie broni, ale w jakości broni. Bo co innego armata, która strzela mniej więcej tak jak w czasie II wojny światowej, a co innego armata, która strzela na kilkadziesiąt kilometrów z dokładnością do 2-3 metrów" - mówił prezes PiS.

Dodał, że ma na myśli np. HIMARS-y. "My tych HIMARS-ów zamówiliśmy w Stanach Zjednoczonych taką ilość, że do tej pory tej broni tyle nie wyprodukowano, a jest produkowana od lat 80" - podkreślał.

"Amerykanie pytali dlaczego. Właśnie dlatego, że my nie chcemy wojny, my chcemy odstraszyć, chcemy pokazać Rosjanom, że nie mają czego tutaj szukać, nawet gdyby byli silniejsi niż w tej chwili" - wyjaśniał Kaczyński.

"I zrobimy to szanowni państwo, zwiększymy armię, uzbroimy ją tak, że będzie nas trudno zaatakować. Oczywiście możemy liczyć na NATO, ale wtedy możemy liczyć, jak będziemy się sami mocno zbroić. Chciałbym, aby państwo zrozumieli, że my musimy być militarnie silni" - zapowiedział.

"Zresztą jak myśmy powiedzieli, że będziemy się militarnie zbroić, to Niemcy powiedzieli, że oni też. Czyli ten mechanizm został uruchomiony. Czy Niemcy chcą się zbroić przeciw Rosji, czy przeciw nam to ja nie wiem, ale w każdym razie się zbroją" - powiedział.