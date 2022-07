Kaczyński: musimy stawiać twardo swoje interesy

Musimy stawiać twardo swoje interesy i wiedzieć jakie one są, bo jeżeli pomagamy, jak nikt inny Ukraińcom, to bronimy polskiego interesu - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Białegostoku.

Kaczyński podczas spotkania poruszył kwestię bezpieczeństwa. Zwracał uwagę, że Polska musi stawiać na politykę sojuszniczą, m.in. ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ - jego zdaniem - "one jedyne realnie mogą się przeciwstawić Rosji". "Mówiąc najkrócej, tylko z nimi Rosja się liczy, albo nawet się ich po prostu boi" - dodał.

Akcentował też konieczność wielkiego programu zbrojeniowego. "Ale ten program będzie po nic, jeżeli my nie będziemy mieli młodych ludzi, którzy będą gotowi walczyć za Polskę, za ojczyznę, tak jak Ukraińcy. Nie możemy być gorsi" - podkreślił.

"Tylko wtedy, jeżeli się dobrze uzbroimy, potężnie uzbroimy, jednocześnie Rosjanie będą wiedzieli, że tu też spotkają twardy opór; tylko dużo silniejszy, w sensie dużo lepszej, nowocześniejszej, liczniejszej broni. Wtedy będziemy, można powiedzieć, że będziemy mieli spokój; będziemy się tutaj spokojnie rozwijać. Wtedy możemy liczyć także na pomoc innych, czyli przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Bo jak się ktoś nie broni sam, to inni go też nie obronią" - powiedział szef PiS.

Kaczyński poruszył też temat reparacji od Niemiec. "Niektórzy krzyczą, że jak my mówimy o reparacjach z Niemiec, to do niewłaściwej szkoły żeśmy chodzili" - mówił. "Jest oczywistym, że innym płacili, to dlaczego nam mają nie płacić; co my gorsi?" - pytał retorycznie Kaczyński.

Zaznaczył, że będzie to trudna walka, ale - jak mówił - musimy też i o niej pamiętać. "Nie możemy niczego odpuszczać, nie możemy być miękcy. Nie możemy dawać innym i nie żądać nic w zamian, bo to się po prostu zawsze źle kończy" - mówił.

"Musimy stawiać twardo swoje interesy i jednocześnie wiedzieć, jakie one naprawdę są. Wiedzieć np. że jeżeli pomagamy Ukrainie, a nikt tak nie pomaga jak my, to bronimy polskiego interesu, bo w tej chwili Ukraińcy niezależnie od tego jaka nasza historia była (...), to w tej chwili także bronią naszej niepodległości" - stwierdził szef PiS.

"Nasza postawa jest nie tylko potrzebna, nie tylko odważna, ale jest także racjonalna. Po prostu racjonalnie oceniamy zagrożenia, racjonalnie oceniamy nasze interesy" - zapewnił.

Kaczyński podkreślił też, że rząd PiS nie uciekał, tylko jeździł do Kijowa i "może znów będziemy jeździć". "Premier (Mateusz) Morawiecki jak lew walczy w różnych stolicach europejskich o to, aby ta pomoc (dla Ukrainy - PAP) była" - wskazał.

"Czasy są nie łatwe, mamy wojnę, mamy ataki na granicy, bo one nie ustają, mamy niestety także możliwość powrotu epidemii. Krótko mówiąc, są trudne czasy i jedyne, co jest właściwą odpowiedzią na trudne czasy, to jest dobry rząd" - podkreślił Kaczyński.