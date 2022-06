Kaczyński: musimy walczyć o status państwa podmiotowego

Musimy walczyć o status państwa podmiotowego, bo nie wszyscy w Europie chcą nam to przyznać. Z czasem możemy uzyskać status państwa, które w regionie jest zdecydowanie najważniejsze - powiedział lider PiS Jarosław Kaczyński w Inowrocławiu.

"Naprawiamy nasze państwo, ale my także walczymy o to, żeby to państwo poprawiło swoją pozycję, a z czasem także poprawiło swój status i oczywiście swoje bezpieczeństwo" - mówił Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami i działaczami w Inowrocławiu.

Jak wskazał, status państwa, w odróżnieniu od pozycji, jest trwały. "Na przykład Stany Zjednoczone mają status mocarstwa: mają broń nuklearną, potężną armią, są stałym członkiem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, mają ogólnoświatowe wpływy - więc są supermocarstwem. Kraje jak Wielka Brytania czy Francja - można powiedzieć, że mają status takich mocarstw drugiego czy nawet już trzeciego rzędu, ale mają. Natomiast my musimy ciągle walczyć o ten pierwszy szczebel - bo nie wszyscy chcą nam to przyznać - to znaczy: status państwa podmiotowego" - mówił lider PiS.

"Państwa podmiotowego - takiego, które nie jest państwem uzależnionym, zklientyzowanym. Bo tak nas ta poprzednia władza próbowała ustawiać i niektórzy w Europie ciągle uważają, że tak powinno być. Dlatego tę naszą opozycję - która jest taka, jak każdy widzi - tak bardzo popierają" - dodał Kaczyński.

Prezes PiS ocenił, że "z czasem możemy uzyskać status państwa, które w tym regionie jest traktowane jako zdecydowanie najważniejsze, choć oczywiście nie oznacza to, że możemy dążyć do jakiejś dominacji, bo na to się nasi sąsiedzi z pewnością nie zgodzą". "Słyszę często takie opowieści różnych publicystów i przestrzegam przed tym, bo to są tak zwane marzenia ściętej głowy, nie ma co ich snuć. Musimy mówić o synergii - jeżeli będziemy działali razem, to będziemy po prostu silniejsi, nieporównanie silniejsi, także w Europie" - stwierdził Kaczyński. Podkreślił, że Polska może odgrywać rolę największego państwa regionie "zawsze bardzo delikatnie i kulturalnie wobec naszych sojuszników".

"Mu musimy być pod tym względem zręczni i ostrożni, a przede wszystkim wzmacniać się, wzmacniać i jeszcze raz się wzmacniać. Do tego jest właśnie potrzebny dobry rząd" - dodał lider PiS.