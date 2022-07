Kaczyński: naprawa sądów jest naszym fundamentalnym obowiązkiem; prędzej czy później, ale to zrobimy

Naprawa sądów jest naszym fundamentalnym obowiązkiem; prędzej czy później to zrobimy - zadeklarował w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Kolejnymi celami - jak dodał - jest realizacja wielkich inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Białegostoku zaznaczył, że reforma sądów jest jedną ze spraw, której rząd PiS "jeszcze nie załatwił". "Ponieważ sądy są ostatnią barykadą państwa (...), to w związku z tym, ich naprawa jest naszym fundamentalnym obowiązkiem i prędzej czy później, ale to zrobimy" - oświadczył.

Sądy - zdaniem Kaczyńskiego - są "ostatnią barykadą państwa, można powiedzieć, zamykają system państwowy". "Podejmują te ostateczne decyzje tam, gdzie jest spór, mówię także o sądach administracyjnych" - dodał. Przypomniał, że nadal obowiązuje tzw. doktryna Neumanna, według której "sądy są nasze i nikomu nic nie grozi, póki jest w PO".

Prezes PiS podkreślił, że rząd w swoich działaniach odrzucił teorię "że w gospodarce państwo nie może w gruncie rzeczy funkcjonować, interweniować, że trzeba wszystko sprywatyzować".

"Przywróciliśmy tam (...) gdzie to było potrzebne, z perspektywy interesów państwa, własność państwową, np. w bankach zmieniliśmy tę proporcję na korzyść własności polskiej i tam gdzie jest to potrzebne będziemy to robić" - zadeklarował prezes PiS.

Przypomniał też o "wielkich inwestycjach". "Największa z nich, często niedoceniana, często wyśmiewana - to Centralny Port Komunikacyjny" - powiedział. Jak ocenił, po zrealizowaniu tej inwestycji, Polska "przestanie być wreszcie państwem prowincjonalnym".

Kaczyński przytoczył "średniej wielkości" lotniska w Wiedniu i Pradze, na których na tablicach odlotów "można przeczytać nazwy miejsc, do których się leci, które są właściwie na całym świecie". "A u nas na Okęciu?" - zapytał i odpowiedział "niestety nie". "My musimy mieć to samo, po prostu Polska nie jest krajem drugo- ani trzeciorzędnym" ale "jest krajem pierwszorzędnym" - powiedział.

Przypomniał, że CPK to nie tylko inwestycja lotnicza, ale także kolejowa, która połączy "bardziej odległe części naszego kraju". "Nie trzeba będzie jeździć do Berlina, jak nam to zalecali nasi przeciwnicy" - podkreślił. "U nas będzie sprawniej i lepiej i naprawdę na cały świat - bo tego potrzebujemy" - dodał.

Kaczyński podkreślił, że tych inwestycji jest więcej, przypominając m.in przekop Mierzei Wiślanej, czy tunel w Świnoujściu.