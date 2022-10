Kaczyński: nasz cel - zbudować wspólnotę na podstawie tradycyjnych wartości

Naszym celem jest zjednoczyć nasz naród na podstawie tradycyjnych polskich wartości i po prostu zdrowego rozsądku - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Puławach (Lubelskie). Zapewnił, że nie jest celem PiS jedynie wybory wygrać i zmiażdżyć przeciwnika.

W środę podczas spotkania w Puławach Kaczyński podkreślił, że to najważniejszy cel wobec bardzo groźnych perspektyw rozwoju wojny tuż za naszą wschodnią granicą - dużo bliżej, niż dzisiaj.

"Tutaj jest potrzeba dobrej woli wszystkich, którzy chcą, by Polacy byli wspólnotą, wspólnotą realną - nie tylko w jakichś momentach uroczystych, tylko byli wspólnotą na co dzień" - podkreślił prezes PiS. Zaznaczył, że chodzi również o wspólne działanie całego państwa - rządu, ale również samorządów i o to "by wspólnota między nami wszystkimi była bardziej ścisła".

"A w każdym razie, żeby się nie cofała, by ten podział nie był coraz mocniejszy, coraz szerszy" - zaznaczył prezes PiS.

Podkreślił, że PiS zawróciło już kraj z procesu rozbrajania się, ale ciągle nie może zaleźć klucza do integracji. "Ale nawet jeżeli do wyborów - zwycięskich mam nadzieję, wierzę w to głęboko - tego klucza nie odnajdziemy, to będziemy go szukać dalej. To jest nasz cel. Bo naszym celem nie jest wygrać tę bitwę i zmiażdżyć przeciwnika" - mówił.

"Naszym celem jest zjednoczyć nasz naród na podstawie, na fundamencie, tradycyjnych polskich wartości i po prostu zdrowego rozsądku" - powiedział lider PiS.