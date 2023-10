Kaczyński: nasza polityka zmierza do tego, żeby Polak był z siebie dumny

W Polsce przez lata uprawiano pedagogikę wstydu i mikromanię narodową; myśmy to odwrócili; nasza polityka zmierza do tego, bo Polacy mieli poczucie wartości własnej historii; żeby Polak był z siebie dumny - mówił w niedzielę w Jasionce pod Rzeszowem prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński mówił na spotkaniu w Jasionce pod Rzeszowem, że rządzący wszystkimi krajami Europy dążą do umacniania świadomości swojego narodu. Zarzucił, że w Polsce przez lata uprawiano "pedagogikę wstydu i mikromanię narodową". "Wielu ludzi z tamtej strony mówi wprost, że oni się wstydzą tego, że są Polakami, a nawet słyszę czasami, że mają obrzydzenie do polskości. To niech idą do diabła" - podkreślił prezes PiS.

"Myśmy to odwrócili. My w szkole chcemy młodych Polaków uczyć patriotyzmu" - zaznaczył.

"My w polityce kulturalnej uruchomiliśmy siły, które przedtem nie były w stanie działać, bo nie było dla nich żadnych środków, jeśli ktoś chciał się zaangażować z motywów patriotycznych, religijnych, czy judymowskich, starointeligenckich" - powiedział Kaczyński, wskazując, że podczas rządów PiS powstało wiele instytucji, które wspierają działanie tych osób.

Prezes PiS przypomniał także, że niedawno otwarto Muzeum Historii Polski.

"Robimy największą politykę kulturalną w czasie całych naszych dziejów. Politykę, która zmierza do tego, by Polacy mieli poczucie wartości własnej historii, wartości własnego narodu, swojej własnej wartości. Żeby Polak był z siebie dumny" - dodał.