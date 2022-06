Kaczyński: naszym obowiązkiem jest pomóc Ukrainie

Ukraińcy w tej chwili bronią także nas i naszym obowiązkiem jest im pomóc; naszym obowiązkiem jest budować bardzo dobrą przyszłość z Ukrainą, bo gdyby nasze narody zaczęły na poważnie i trwale ze sobą współpracować, to stanowiłyby bardzo dużą siłę - ocenił w sobotę w Toruniu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Szef PiS podczas spotkania z mieszkańcami Torunia był pytany czy fakt, że Polska będzie wspierać Ukrainę w transporcie zboża nie wpłynie na zaniżanie cen i problemy dla polskich rolników.

Kaczyński zwrócił uwagę, że zboże będzie przejeżdżało tirami i pociągami przez nasz kraj do portu, prawdopodobnie w Gdańsku. "Tyle ile można przez Polskę pójdzie, drugie tyle przez Rumunię; tam też to nie obniży cen zboża, i dalej na ten kierunek afrykański" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że jeśli w Afryce zabraknie zboża, to możliwa jest migracja ludzi tam mieszkających do Europy. "Dlatego to Putin wykorzystuje, dlatego są minowane porty na Morzu Czarnym. Dlatego też podejmowane są różne działania z naszej strony. Co będzie można zrobić w tej sprawie, to zrobimy, bo to jest w interesie wszystkich" - zapewnił.

Odpowiadając na inne pytanie dotyczące Ukrainy, Kaczyński apelował, by nie żyć "w jakiejś krainie marzeń". "Historia naszych narodów była wspólna, ale miała różne elementy, także te więcej niż trudne i musimy o tym pamiętać. Idziemy w tej chwili dobrą drogą, która pozwoli nam naprawdę zapomnieć, wybaczyć, zrobić to, do czego zobowiązani są chrześcijanie" - powiedział.

Podkreślał jednocześnie, że Ukraińcy w tej chwili bronią także nas. "I naszym obowiązkiem jest im pomóc. Naszym obowiązkiem jest budować bardzo dobrą przyszłość z Ukrainą, bo gdyby nasze narody zaczęły na poważnie i trwale ze sobą współpracować, to rzeczywiście stanowiłyby bardzo dużą siłę i to nie tylko na Wschodzie, ale musicie państwo pamiętać, że nam siła potrzebna jest też na Zachodzie. W Berlinie też nam jest potrzebna siła" - mówił Kaczyński.