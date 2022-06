Kaczyński: nie chcemy polityki polaryzacyjno-dyfuzyjnej, chcemy zrównoważonego rozwoju Polski (aktualizacja)

Nie chcemy koncepcji polaryzacyjno-dyfuzyjnej, która zakładała, że najpierw mają się rozwijać wielkie miasta; my chcemy po prostu zrównoważonego rozwoju Polski - pomocy, wsparcia i dawania szans wszystkim grupom społecznym - mówił w sobotę we Włocławku prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w sobotę we Włocławku, że jego wizyta w tym mieście jest częścią wielkiego objazdu Polski, który zaczyna jeżdżąc do stolic okręgów senatorskich, które - jak zaznaczył - stają się także okręgami partii Prawa i Sprawiedliwości.

"Nasza partia przeżywa w tej chwili pewną reorganizację zmierzającą do tego, żeby być bliżej obywateli, żeby ta rozmowa była bardziej intensywna i lepiej zorganizowana. Doszliśmy do wniosku, że właśnie ten podział Polski na 100 okręgów senatorskich jest najlepsza podstawą" - powiedział Jarosław Kaczyński. Dodał, że w ciągu kilku dni zapadną decyzje personalne odnośnie pełnomocników poszczególnych okręgów.

Kaczyński zaznaczył, że podczas poprzednich kampanii wyborczych PiS zaprezentował program, "który był propozycja zasadniczej zmiany polskiej polityki zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej". Dodał, że program ten zakładał, że w Polsce można dużo więcej zdziałać dla wszystkich grup społecznych, "ale w szczególności dla tych grup, które w ramach poprzedniej polityki czy to w praktyce, czy w deklaracjach, były traktowane jako drugorzędne".

Kaczyński wymienił tu tzw. politykę polaryzacyjno-dyfuzyjną, która - jak zaznaczył - zakładała, że najpierw mają się rozwijać wielkie miasta, "a ten rozwój później dopiero ma - w drodze dyfuzji - rozszerzać się na cały kraj". "Cała bieda z tym programem polega na tym, że po pierwsze traktuje nierówno mieszkańców kraju, a po drugie nie ma na świecie przykładu, żeby coś takiego się udało" - mówił prezes PiS.

Jako przykład takiej polityki wymienił Hiszpanię. "W Hiszpanii przez cały czas jest tak samo - trzy, co najwyżej cztery miasta: Madryt, Barcelona, Sewilla, można ostatecznie dodać jeszcze jakieś jedno miasto - się rozwijają rzeczywiście bardzo dobrze, świetnie się tam żyje, jest coraz więcej ludności, ale cała reszta niemalże stoi w miejscu" - powiedział.

Jako kolejny przykład podał Rosję z dobrze rozwijającą się Moskwą i Sankt Petersburgiem, ale - jak mówił prezes PiS - w innych częściach kraju żyje się znacznie gorzej. "My takiej Polski nie chcemy. My chcemy po prostu zrównoważonego rozwoju. My chcemy pomocy, wsparcia, dawania szans wszystkim grupom społecznym" - mówił.

Pytany przez jednego z uczestników spotkania, jaki jest wpływ na takie miasto jak Włocławek "blokowania przez opozycję KPO", prezes PiS powiedział, że ogólnie mówiąc jest to "skandal, zdrada i hańba".

"Jeżeli chodzi o Włocławek, to byłem tutaj pierwszy raz w życiu w 1990 roku. Wjeżdżałem od strony nadwiślańskich błoni i obok tej drogi były wrak jednego zakładu obok wraku drugiego. Tylko złomiarze mieli dobre czasy, dobry zarobek. I to było miasto wielkiego kryzysu. Środki oczywiście potrzebne są wszędzie. Wejście do UE bardzo jednak zmieniło Polskę i nie da się temu zaprzeczyć. Środki są szczególnie potrzebne w takich miejscach jak tu. Bo to ciągle nie zostało do końca nadrobione, więc jest to szczególna zbrodnia wobec takich miejsc" - mówił prezes Kaczyński.

Jeden z uczestników spotkania - nastolatek - zadał prezesowi PiS pytanie o to, w jaki sposób mierzy się on z hejtem.

Kaczyński najpierw zażartował, że kiedyś takiego pojęcia w ogóle nie było, ale atak na niego był od samego początku, od samego założenia partii Porozumienie Centrum i pierwszej konferencji prasowej ugrupowania.

"Wtedy musiałem zacząć sobie dawać radę. Może to wynika ze złych cech mojego charakteru, ale generalnie rzecz biorąc się nie przejmuję" - wskazał.

Na koniec spotkania we Włocławku prezes PiS dziękował m.in. kołom gospodyń wiejskich, a także strażakom-ochotnikom, za ich codzienny trud i wypełnianie pewnych ważnych luk w funkcjonowaniu państwa i społeczności lokalnych.