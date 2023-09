Kaczyński: nie jesteśmy przeciwni relacjom gospodarczym z Niemcami

Nie jesteśmy przeciwni relacjom gospodarczym z Niemcami. Chcemy tylko, aby były one obustronnie korzystnie. Ziemia lubuska jest na dopiero na 11. miejscu na 16 województw w PKB na głowę mieszkańca - powiedział wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński w Gorzowie Wlkp.

"Oni po prostu nie potrafili rządzić, to przekracza ich możliwości w każdym miejscu. Niezależnie od wszystkich innych przyczyn, być może także - skrajnej nieuczciwości, która tutaj wchodziła w grę" - powiedział wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Konwencji Wojewódzkiej PiS w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie).

"Nie potrafili rządzić także tutaj. Ta piękna ziemia lubuska ma wiele wspaniałych walorów, ma ludzi, którzy posiadają wiele energii i wigoru, choć także wielu bólu po stracie swojej dawnej ojczyzny na wschodzie, mogliby zdziałać tutaj bardzo dużo. A w tej chwili, jeśli chodzi o PKB na głowę, to ta ziemia jest dopiero na 11. miejscu z 16 polskich województw, a nie tam, gdzie powinna być, będąc tak blisko tych +wspaniałych+ Niemiec. Ziemia lubuska powinna z tego korzystać, bo w relacjach z takich układów korzystać można i nie w tym nic złego - wskazał.

"My nie jesteśmy przeciwni relacjom gospodarczym z Niemcami! Chcemy tylko, aby były one obustronnie korzystnie! Z tymi zachodnimi, a w istocie niemieckimi +porządkami+, to jednak uważajcie!" - podkreślił.

Prezes PiS przypomniał, że realizowany w latach 1947-1949 pierwszy po wojnie Plan Trzyletni opierał się na przedwojennych polskich specjalistach z wicepremierem Eugeniuszem Kwiatkowskim i dlatego przynosił dobre efekty.

"Wtedy dano możliwość rozwoju prywatnego handlu, małego przemysłu i wyniki były świetne. Gdy jeszcze pozwolono nam coś robić samemu - przez polskie głowy i polskie ręce - były znakomite wyniki. Dopiero później Rosjanie wprowadzili zmiany i wyrzucono dobrych specjalistów" - ocenił Kaczyński, dodając, że wówczas wprowadzono sowiecki model zarzadzania w polskiej gospodarce.

