Kaczyński: nie możemy dać się zdominować

Nie możemy dać się zdominować. Polska musi być podmiotowa, Polska musi być najważniejsza – powiedział w sobotę w Białymstoku prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Jeśli chodzi o szybkość rozwoju, to nie jest źle, jesteśmy na drugim miejscu na świecie po Chinach. Jest w nas duży dynamizm, zbliżamy się do 40 tys. dolarów w sile nabywczej" - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w sobotę w Białymstoku.

Dodał, że celem jest dogonienie Niemiec, które są krajem znacznie bogatszym, choć obecnie różnica w zamożności między Niemcami a Polską "jest najmniejsza w historii". Stwierdził, że do realizacji konieczne jest spełnienie kilku warunków.

"Jeden jest wewnętrzny, w Polsce trzeba budować i podtrzymywać, a także w wielu miejscach odbudowywać patriotyzm. Polacy muszą być narodem patriotycznym. Nie jest prawdą, że narody zanikają. To są bajki, które nam wmawiano, aby nas podporządkować. Nie damy się podporządkować i nasze rządy są tego gwarancją" - powiedział prezes PiS.

Innym warunkiem, na który wskazał, jest konieczność obrony przed tym, na co naciska się na Zachodzie.

"To nie są plany żadnej federacji, bo gdyby chodziło o federację, to inaczej by to wyglądało. Chodzi o centralizację władzy w Brukseli, a jeśli idzie o naszą część Europy, to w Berlinie. Nie było w historii świata dominacji, która służyła zdominowanemu, więc nie możemy dać się zdominować. Polska musi być podmiotowa, Polska musi być najważniejsza" - powiedział Kaczyński.