Kaczyński: nie możemy dopuścić do zwycięstwa opozycji w wyborach, możemy wygrać

Nie możemy dopuścić do zwycięstwa opozycji w wyborach, możemy je wygrać - powiedział w niedzielę w Stalowej Woli prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział konieczność zmiany prawa wyborczego tak, aby zasady liczenia głosów były precyzyjnie określone.

Kaczyński podkreślił, że wszelkie dokonania i zamierzenia jego formacji zostaną rozbite w pył, jeżeli w wyborach parlamentarnych zwycięży opozycja.

"Nie możemy dopuścić do tego zwycięstwa. Możemy wygrać. Są nawet takie badania, że wygrywamy samodzielnie i mamy 235 mandatów. To skądinąd za mało, bo z tym się trudno rządzi, ale dobre byłoby i 235. Chciałbym, żeby było więcej i to jest możliwe, bo do tego brakuje kilu procent, ale żeby uzyskać te kilka procent, (głosów) tych niezdecydowanych - zaznaczył prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że jest jeszcze pewna grupa ludzi do przekonania, ale żeby przekonywać, to trzeba być aktywnym i trzeba dopilnować wyborów.

Wskazał, że "tamci już właściwie zapowiadają, że oni nie uznają wyników wyborów, jeżeli ich nie wygrają i to będzie oczywiście pod hasłem, że +my udowodniliśmy, że wynik wyborów jest inny, niż ten ogłoszony+".

"My musimy mieć potężny korpus ochrony wyborów. Musimy mieć w każdej komisji obwodowej najlepiej więcej, niż jednego człowieka i to takiego, który zostanie do rana. Musimy też zmienić prawo w ten sposób, żeby zasady liczenia głosów były bardzo precyzyjnie określone" - argumentował.

Zaznaczył, że liczenie głosów powinno odbywać się tak, jak jest w innych krajach.

"Ci wszyscy, którzy są w komisji stoją kołem, wyjmowane są i rzucanie na ziemię kolejne głosy. Później ten, który jest do tego wyznaczony, wylosowany, pokazuje ten głos, na kogo to jest i jest to zapisywane" - wyjaśniał prezes zasadę liczenia głosów.

Kaczyński przekonywał, że te zasady są stosowane w różnych krajach i dają naprawdę dużą pewność tego, że fałszowania nie ma. Zaznaczył, że nie powinno być tak, że "są kupki podzielone na różnych ludzi i każdy sobie pisze, co chce".

"Przed wszystkim muszą tam być nasi ludzie. Musi być mechanizm. W każdym okręgu wyborczym musi być przynajmniej jedno biuro, a może w tym okręgu senackim biuro, do którego każdy z tych naszych członków komisji będzie mógł zadzwonić i poinformować o jakiś nieprawidłowościach, a zadaniem biura będzie informować Warszawę - to centralne biuro - i informować Państwową Komisję Wyborczą" - podał prezes PiS.