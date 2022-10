Kaczyński: Polska nie chce być kondominium rosyjsko-niemieckim

Polska nie chce być kondominium rosyjsko-niemieckim, nie chce być też niemiecką strefą wpływów. My chcemy Polski podmiotowej, sprawczej - mówił prezes PiS na spotkaniu z mieszkańcami Częstochowy. Podkreślił, że Polska "choć nie będzie supermocarstwem, może być poważnym państwem".

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Częstochowie podkreślił, że państwo polskie jest w stanie podejmować wielkie zadania, zarówno te zaplanowane, jak i niespodziewane, wynikające z kryzysów.

"Będziemy Polskę zbroić, będziemy prowadzili politykę międzynarodową, która nie będzie się opierała na zasadzie białej flagi" - zapewniał prezes PiS.

Tłumaczył, że Polska musi się dzisiaj "rozpychać", bo w latach 90 zgadzała się na trzeciorzędność (zastrzegł, że z przerwą w latach 2005-7 i za rządów Jana Olszewskiego).

"Wedle ówczesnej karykaturalnej ideologii państwo było złe, co najwyżej samorząd mógł być dobry. Słowo naród było co najmniej traktowane z wielkim dystansem. My tego dystansu nie mamy. My chcemy, by naród polski miał silne państwo i doskonale się rozwijał. I by Polska na arenie międzynarodowej zajęła należne jej miejsce" - podkreślał Jarosław Kaczyński.

Powiedział, że "nie zostaniemy supermocarstwem, ale chcemy być poważnym państwem, z którym inni się liczą". Podkreślił, że Polska nie chce być kondominium rosyjsko-niemieckim, nie chce być też niemiecką strefą wpływów.

"My chcemy Polski podmiotowej, sprawczej" - mówił. "W wielkiej mierze teraz, w czasie tej wojny takim się staliśmy, dzięki polityce wsparcia Ukrainy i umacniania własnych sił".