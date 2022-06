Kaczyński: nienawiść niepokoi i zagraża naszej przyszłości

Nienawiść jest zjawiskiem skrajnie niepokojącym i groźnym dla naszej przyszłości – powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Sochaczewa.

Poruszywszy m.in. kwestię wojny na Ukrainie i inflacji, Kaczyński powiedział, że "jest jeszcze jedna spawa bardzo, bardzo ważna; to jest coś, co dzieje się w ludzkich umysłach i ludzkich sercach".

"Tym zjawiskiem, skrajnie niepokojącym i skrajnie groźnym dla naszej przyszłości, a bardzo dobrym dla wszystkich naszych wrogów - a mamy ich niestety sporo - jest ta nienawiść, która jest od 2005 roku nieustannie sączona" - mówił. Dodał, że "tego typu działania" miały miejsce również latach 90.

"To są te oskarżenia, to jest fakt, że niemała część Polaków, tych, którzy oglądają tylko pewne media, żyje w świecie, którego nie ma" - powiedział. Jako przykład podał relację ze swojego wystąpienia na sobotniej konwencji PiS. Jak mówił, "to było przemówienie mówiące o sukcesach i można powiedzieć optymistyczne", tymczasem w tytule jednego z artykułów znalazło się stwierdzenie: "zawiedliśmy". "Użyłem tego słowa, ale w jakim kontekście? Przyjechało 3,5 tys. ludzi, a na sali było miejsce dla półtora tysiąca. No to zawiedliśmy, bo nie wszyscy mieli miejsce" - powiedział.

Nawiązał też do akcji umieszczania napisów "strefa wolna od LGBT" na tablicach z nazwami miejscowości, które przyjmowały uchwały o "strefach wolnych od ideologii LGBT", co Parlament Europejski uznał za przejaw dyskryminacji. "Gdzie one były? Jeździł jeden przedstawiciel tej grupy i nalepiał na nazwach miejscowości +strefa wolna od LGBT+, a mimo wszystko nie tylko w Polsce, ale w Europie wielu ludzi, polityków twardo wierzyło, że w Polsce są sfery wolne od LGBT" - mówił Kaczyński. "To trzeba jakoś przełamywać. To jest strasznie trudne, bo druga strona nie wykazuje absolutnie żadnej chęci do porozumienia" - ocenił.

Na sobotniej konwencji PiS prezes partii ogłosił pełną mobilizację Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział "mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy" oraz objazd kraju przez jej polityków, aby rozmawiali o dotychczasowych rządach formacji. Sochaczew (woj. mazowieckie) to pierwsza miejscowość zapowiedzianego objazdu.