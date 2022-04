Kaczyński o katastrofie smoleńskiej: przyczyny były; był interes Moskwy

Były przyczyny katastrofy smoleńskiej. Był interes Moskwy. Trzeba podjąć zadanie odpowiedzialności, tych którzy podjęli decyzję i ją wykonali. Tu, w Polsce, ale przede wszystkim w Rosji - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS w przemówieniu podczas obchodów 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej powiedział, że jego brat Lech Kaczyński miał odwagę m.in. udzielić Gruzji "pomocy broni". "Czyli przyczyny były. Czyj interes? Tak, był interes, interes Moskwy" - mówił Kaczyński.

To - jego zdaniem - stawia pytanie i zadanie. "To pytanie o odpowiedzialność za tą zbrodnie, o to, jak mają być potraktowani i ostatecznie ustaleni ci, którzy podjęli decyzję i ci, którzy ją wykonali. Tu, w Polsce, ale przede wszystkim tam, w Rosji. To zadanie wielkie i trudne, ale trzeba je podjąć, w interesie Polski, w interesie naszego regionu, ale także w interesie wolnej Europy" - mówił.