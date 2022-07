Kaczyński o propozycji PO: obiecali, że będzie czterodniowy tydzień pracy; to znaczy, że będzie sześciodniowy

Obiecali, że będzie czterodniowy tydzień pracy; jeśli wziąć pod uwagę, jak to było z ich dotychczasowymi ważnymi obietnicami, to znaczy, że będzie sześciodniowy - mówił we wtorek na spotkaniu w Grójcu prezes PiS Jarosław Kaczyński nawiązując do zapowiedzi szefa PO Donalda Tuska.

W sobotę Tusk zapowiedział, że jego partia do wyborów parlamentarnych przygotuje precyzyjny program pilotażu w kwestii czterodniowego tygodnia pracy. Szef PO zaznaczył, że dynamiczne zmiany rynku pracy, w tym postępująca automatyzacja wymusza dostosowanie się do nowych trendów. Wskazał, że są dwa modele tego rozwiązania - skracanie dnia pracy lub całego tygodnia, choć mówi się raczej o czterodniowym tygodniu pracy.

Kaczyński powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Grójca, że ostatnio ze strony opozycji "padło coś, co (...) powinno zaniepokoić". "Oni obiecali, że będzie czterodniowy tydzień pracy. No (...) jeśli wziąć pod uwagę, jak to było z ich dotychczasowymi ważnymi obietnicami - to znaczy, że będzie, proszę państwa, sześciodniowy" - powiedział prezes PiS.

"Ja już to, jak to się mówi, oczyma duszy widzę, najpierw przez dwa miesiące - cztery dni, a później - powiedzenie: +no, jednak społeczeństwo nie dorosło, nie udało się, no to jednak trzeba teraz to nadrobić - sześć+" - dodał Kaczyński.

PiS natomiast - dodał - ma "program dość wyraźnie opisany". "Przynajmniej jeżeli chodzi o kontury, tzn. to jest z całą pewnością w dużej mierze program kontynuacyjny, program kontynuacji tego wszystkiego, co uważamy za udane w naszej dotychczasowej działalności" - powiedział Kaczyński.

Zapowiedział, że w programie, który zostanie ogłoszony za "dobrych kilka miesięcy" będą także nowe pomysły, a niektóre z nich będą miały "charakter naprawczy". "Bo my mamy odwagę się przyznać do tego, że pewne sprawy nam się nie udały" - oświadczył.

Wskazał tu na "sprawę mieszkaniową", która jest ciągle bardzo ważna dla Polaków, szczególnie dla młodych, a "nie została rozwiązana". "Mieszkanie Plus nam nie wyszło, nie zdołaliśmy przełamać oporu grupy, która dzisiaj mieszkania buduje, ale w zbyt małej ilości i dużo za drogie: grupy deweloperów" - powiedział Kaczyński. Stwierdził, że "to są ludzie, którzy, można powiedzieć, żerują na pewnej sytuacji, która została po 1989 roku stworzona", a później cały mechanizm odnoszący się do mieszkalnictwa nastawiony był nie na to, by mieszkań było jak najwięcej.

"Więc my też tutaj się zobowiązujemy, że ten problem będzie postawiony i będziemy szukać wyjścia, chociaż nie ukrywam, to jest trudne, bo opór tych grup, które na tym zarabiają, jest ogromna" - powiedział Kaczyński.