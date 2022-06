Kaczyński o samorządach broniących komunistycznych nazw ulic: weszli w buty SLD, tylko je przebili

Mówiłem, że oni weszli w buty SLD, tylko je przebili - mówił w Inowrocławiu prezes PiS Jarosław Kaczyński w odpowiedzi na pytanie jednego z mieszkańców o samorządy, które bronią komunistycznych nazw ulic.

Jeden z uczestników spotkania w Inowrocławiu zadał prezesowi PiS pytanie o to, co sądzi "o samorządach, które bronią komunistycznych nazw ulic - przykład Inowrocław, gdzie konieczny był wyrok NSA podtrzymujący wcześniejszą, zaskarżoną przez miasto decyzję wojewody, kończący proces dekomunizacji jednej z ulic o nazwie Iwana Alejnika".

"Przecież mówiłem, że oni weszli w buty SLD, tylko, że je przebili. To jest dokładnie to" - mówił Kaczyński.

Zapytał dodatkowo, kto to był. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz odpowiedział, że był to "radziecki czołgista, który +wyzwalał+ Inowrocław". Zginął w Inowrocławiu w 1945 r. w trakcie walki z Niemcami.

"Niemców bili, to prawda i to było w naszym interesie. Niestety to, co zrobili później powoduje, że trzeba te rzeczy zmienić. Wolałbym, aby było to inaczej. Znam z opowiadań, ale na przykład moja mama i jej koleżanki oraz siostra starsza, jako młode dziewczęta spędziły ten czas między podłogą a piwnicą. Było takie miejsce i tam były ukryte. Tam się można było ukryć. Wyszły dopiero wtedy, gdy tamci sobie poszli dalej" - mówił Kaczyński o ofensywie radzieckiej przeciwko Niemcom w czasie II wojny światowej.