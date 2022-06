Kaczyński o trasie PiS po kraju: niedługo cała ekipa będzie już w akcji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział we wtorek, że w najbliższą sobotę wyruszy w trasę po Polsce. Niedługa cała ekipa będzie już w akcji, ta objeżdżająca wszystkie powiaty, ale później też gminy, bo chcemy dotrzeć wszędzie - dodał.

Kaczyński podczas sobotniej konwencji w podwarszawskich Markach ogłosił mobilizację Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział, że politycy PiS ruszą w objazd kraju, aby rozmawiać o dotychczasowych rządach jego formacji.

Poproszony we wtorek w TVP o podanie szczegółów zapowiadanej mobilizacji stwierdził, że "można powiedzieć, że zaczyna się bardzo energicznie". "Bo ja już bardzo niedługo wyruszam w trasę, tę główną, w najbliższą sobotę" - powiedział Kaczyński. Dodał, że również premier Mateusz Morawiecki jest "ciągle w ruchu".

Kaczyński poinformował, że inni przedstawiciele partii wyruszyli już w trasę, wśród nich m.in. b. premier Beata Szydło. Ocenił, że "dobrze jej idzie na tych spotkaniach".

"Niedługo cała ekipa będzie już w akcji, ta objeżdżająca już wszystkie powiaty, ale później zejdziemy i do gmin już dużo większą ekipą, no bo gmin jest jednak przeszło 2500" - zaznaczył prezes PiS.

Zapewnił, że przedstawiciele PiS dotrą wszędzie, bo chcą Polakom powiedzieć o tym, co już zrobili, a co - według niego - "jest bardzo często zakłamywane" i przekazać, co chcą zrobić.

Prezes PiS stwierdził, że do tej pory nie udało się zrobić wszystkiego w 100 proc. "Ale nawet tam, gdzie coś się nie udało, to to naprawimy" - zadeklarował.