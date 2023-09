Kaczyński o wojnie na Ukrainie: wypełniliśmy swoje obowiązki, chociaż nie jest naszym obowiązkiem np. rujnowanie polskiego rolnictwa

Przyszła wojna na Ukrainie i wypełniliśmy swoje obowiązki, chociaż oczywiście nie jest naszym obowiązkiem np. rujnowanie polskiego rolnictwa; niech nikt nie ma żadnej wątpliwości, że my będziemy polskich interesów bronić - mówił Jarosław Kaczyński w Szczecinie.

Podczas wizyty w Szczecinie prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o wielkich kryzysach, które spadły na nas w ostatnich latach, m.in. pandemii i wojnie za naszą wschodnią granicą.

"Przyszła wojna na Ukrainie, gdzie naprawdę wypełniliśmy swoje obowiązki, chociaż oczywiście nie jest naszym obowiązkiem np. rujnowanie polskiego rolnictwa" - mówił. Podkreślił, że Polaka nadal wypełnia swoje obowiązki wobec naszego sąsiada.

"I chcemy je wypełniać dalej. Bo oczywiście to jest w naszym interesie, to jest polska racja stanu, ale pamiętając też o tym, że ten nasz interes obejmuje i inne kwestie. I niech nikt nie ma żadnej wątpliwości, że my będziemy w tych wszystkich sprawach polskich interesów bronić" - zapewnił.

