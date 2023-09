Kaczyński o "Zielonej granicy": ci, którzy robią takie filmy są armią Putina

Ci, którzy robią takie filmy i którzy je wspierają, ci którzy przyjmują je dobrze są w gruncie rzeczy armią Putina - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując film Agnieszki Holland "Zielona granica".

W wygłoszonym w piątek oświadczeniu prezes PiS odniósł się do nowego filmu Agnieszki Holland "Zielona granica", który właśnie wszedł do polskich kin. "To jest paszkwil, odrażający obrzydliwy paszkwil" - oświadczył Kaczyński.

Jego zdaniem, strażnicy graniczni, funkcjonariusze policji, którzy strzegą granicy polsko-białoruskiej, zostali przedstawieni w filmie Holland w sposób haniebny. "Ci, którzy robią takie filmy i którzy je wspierają, ci którzy przyjmują je dobrze są w gruncie rzeczy armią Putina" - powiedział prezes PiS.

Według Kaczyńskiego, Agnieszka Holland wpisuje się w dzieje swojego środowiska. "Środowiska, które wywodzi się z komunistycznej partii Polski, z ludzi, którzy służyli Stalinowi, który był dokładnie takim samym ludobójcą jak Hitler" - mówił.

