Kaczyński: ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy

Ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy; to nie jest hasło, to jest objazd kraju - stara, wypróbowana metoda - mówił wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji partii.

Kaczyński zwrócił uwagę, że w ciągu 6,5 roku rząd PiS przeszedł przez bardzo trudne próby, a to oznacza - jak powiedział - że "mamy dobry rząd".

W tym kontekście ocenił, że zarówno pierwsza premier rządu Beata Szydło, jak i obecny premier Mateusz Morawiecki dali radę.

"Polacy powinni uczynić wszystko, jako obywatele, wyborcy, by ten rząd mógł kontynuować swoją misję. Ale to zależy także od nas, bo są fakty i są opowieści" - zaznaczył.

W tym kontekście nawiązał do mediów i ocenił, że pluralizm został w nich przywrócony, choć "jeszcze nie jest pełen". Wskazywał, że w niektórych mediach "słyszymy opowieść o klęsce, o tym że wszystko źle". "Trudno o tym wszystkim opowiadać, bo wstyd; trzeba oszczędzić tego wstydu" - mówił. "Chociaż to nie oznacza oczywiście, że nie popełniamy błędów i że jesteśmy bez grzechów. To oni tak twierdzą o sobie, my tak nie twierdzimy" - wtrącił.

"A kto to ma opowiedzieć, jeśli nie my, jeśli nie partia. To my musimy to zrobić, dlatego ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy" - wezwał Kaczyński.

"Ale to nie jest hasło, to jest objazd kraju - stara, wypróbowana metoda" - dodał i poinformował, że już w sobotę w trasę rusza premier Mateusz Morawiecki. "Dziękuje ci, Mateuszu" - powiedział.