Kaczyński po ogłoszeniu mobilizacji PiS: już w przyszłym tygodniu będę w drodze

Już w przyszłym tygodniu będę w drodze - poinformował podczas konwencji partii wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłaszając mobilizację partii. Jak podkreślał, nigdy żaden rząd "nie uczynił tyle dla Polski, co my".

Kaczyński podczas konwencji PiS w Markach ogłosił pełną mobilizację partii i Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział objazd po kraju. "Ja już w przyszłym tygodniu ruszę będę w drodze i ruszymy w tę drogę z tą opowieścią, którą tutaj starałem się państwu przedstawić i z bardzo wieloma jeszcze faktami" - mówił.

Jak podkreślał prezes PiS, "nigdy żaden rząd, a mówię to o całym okresie sześciu i pół lat (rządów PiS - PAP), nie uczynił tyle dla Polski, co my". "Kończę jednym wezwaniem: naprzód, naprzód i jeszcze raz naprzód. Do zwycięstwa" - apelował.