Kaczyński: pojawi się ustawa, która naprawi szkodliwe dla obywateli decyzje administracyjne

Za jakiś czas pojawi się jeszcze jedna ustawa, odnosząca się do konieczności naprawy różnych błędnych, bardzo często szkodliwych dla obywateli decyzji administracyjnych - zapowiedział wicepremier Jarosław Kaczyński.

We wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja dotycząca projektu ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Udział w niej wzięli wicepremier Jarosław Kaczyński, szef MSWiA Mariusz Kamiński i wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Podczas konferencji wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że niedługo pojawi się jeszcze jedna ustawa. "Trudniejsza legislacyjnie właśnie z punktu widzenia konieczności przestrzegania praworządności, przestrzegania różnego rodzaju konstrukcji ustrojowych, a odnosząca się do konieczności naprawy różnych błędnych, bardzo często szkodliwych dla obywateli decyzji administracyjnych" - tłumaczył wicepremier.

"Rozwiązania, które zostały przez nas zaproponowane są już od długiego czasu przedmiotem różnego rodzaju dyskusji. Oczywiście te rozwiązania uwzględniają takie zasady, jak konieczność kierowania tych spraw do sądu. Nie możemy omijać procedur, które są charakterystyczne dla naszego ustroju. W wielu wypadkach doszło do tak rażących, jeżeli chodzi o interesy obywateli, że trzeba znaleźć jednak taką drogę, by te krzywdy naprawić" - dodał Kaczyński.