Kaczyński: Polska jest przeszkodą dla współpracy Niemiec i Rosji

Jak Niemcy wejdą w mocny układ z Rosji, to mogą całkowicie rządzić Europą, dlatego samodzielna Polska jest przeszkodą - mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński w Gorzowie Wielkopolskim. Przekonywał też, że "niemieckie porządki Tuska" to zniszczenie szansy na silne i bezpieczne państwo.

Prezes PiS mówił w Gorzowie Wielkopolskim o chęci obrony "najbardziej życzliwej człowiekowi cywilizacji", spośród wszystkich cywilizacji, jakie występowały w dziejach świata. "My chcemy tej cywilizacji bronić. Ale ta nasza obrona jest czymś, co bardzo przeszkadza pewnemu planowi politycznemu" - mówił.

Jak wyjaśnił, to jest plan mający stare dzieje, długą historię, funkcjonujący co najmniej od Bismarcka, mówiący o tym, "że jak Niemcy wejdą z Rosją w mocny układ, to wtedy mogą całkowicie rządzić Europą". Podkreślił, że Niemcy dążyli do tego konsekwentnie już od końca lat '60.

"I to im się coraz bardziej udawało, a za czasów Merkel już był szczyt tego. I oczywiście to także bardzo odpowiadało Rosjanom. A Polska jest przeszkodą, w każdym razie Polska samodzielna. I o to w tym momencie chodzi" - mówił Kaczyński.

"Oni chcieliby zakończyć wojnę na Ukrainie. Na jakich zasadach, to nie chcę w tej chwili opowiadać, bo nie wiem, ale nie sądzę, żeby na zbyt korzystnych dla Ukrainy, i po prostu powrócić do tego, co było. Bo w obecnej sytuacji tego nie mogą robić, obecna sytuacja po prostu to zahamowała, nawet rurociągi z gazem przestały działać" - kontynuował prezes PiS.

Zaznaczył przy tym, że nie odpowie na pytanie, dlaczego "w to wszystko wchodzi" reżyserka filmu "Zielona granica" Agnieszka Holland i przeciwnicy polityczni PiS. "Przecież to jest tak antypolskie, jak tylko może coś być" - powiedział. Jak dodał, to jest sprawa, która ma być przedmiotem referendum. "I to jest także stawka tych wyborów" - dodał.

"My naprawdę mamy szansę na bardzo dobry, szybki rozwój" - przekonywał. Podkreślał jednocześnie, że "niemieckie porządki Tuska" to zniszczenie szansy na silne i bezpieczne państwo.

"Ale generalnie przyszłość może być naprawdę dobra. Może nam się po tylu wiekach w końcu naprawdę udać. Tylko musimy 15 października przeskoczyć ten mur, który nam próbują wybudować" - mówił.

"Trzeba się zmobilizować, trzeba przekonywać ludzi i nie można się dawać nabierać na różnego rodzaju chwyty, które mogą być jeszcze zastosowane. Nie wiem, czy będą, ale jeszcze mogą. Jeszcze jakaś podmianka, jeszcze jakiś cwaniaczek, który już nawet wczoraj coś tam mówił, że on jest zupełnie inny niż tenże Tusk. (...) Nie dajcie się na to nabrać, to jest zewnętrzna formacja. De Gaulle mówił o komunistach, że to jest partia zewnętrzna. To jest partia zewnętrzna. To jest partia niemiecka" - powiedział Kaczyński.

