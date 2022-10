Kaczyński: Polska może być naprawdę bardzo znaczącym krajem

Możemy być naprawdę bardzo znaczącym krajem, musimy tylko czynić w różnych dziedzinach wielki wysiłek i nie dopuszczać mikromanów narodowych, przekonania, że jesteśmy "maluczcy" - mówił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Porównał Polskę do Kanady, państwa G7.

Polska jest narodem takiej samej liczebności jak najmniejszy kraj w G7 - Kanada. Kanada ma tyle samo mieszkańców co Polska i myślicie, że ma dużo większy dochód na mieszkańca? Ma wyraźnie większy, ale to nie jest jakaś przepastna różnica. My pewnie z 70-75 proc. tego mamy - powiedział Jarosław Kaczyński.

Polska powinna rosnąć, a nie maleć. Możemy być naprawdę bardzo znaczącym krajem, musimy tylko czynić w różnych dziedzinach wielki wysiłek. Przeceniamy siłę innych - zaznaczył.

Niemcy żadnym światowym mocarstwem nie są, kiedyś byli, ale dziś nie są. Stany Zjednoczone to by ich jednym palcem zniszczyły. Oni chcą nas wykorzystać jako szczudła, by wydawać się większymi niż w rzeczywistości są. Powinniśmy się pozbyć tej mikromanii - dodał.

Prezes PiS w ramach objazdu po kraju odwiedził woj. lubelskie. W Zamościu był pytany, dlaczego w Polsce tak bardzo zaznacza się podział polityczny i jak temu zaradzić.

Kaczyński zauważył, że podział był zawsze i wyrastał z komunizmu. "Byli ci, którzy byli jakoś związani z poprzednim systemem, choć rzeczywiście to nie determinowało do końca późniejszych postaw i byli ci, którzy byli radykalnie przeciw. To była ta pierwsza linia podziału. Ona się później zaczęła zacierać i problemem stawał się postkomunizm, bo w Polsce po 89 nie powstał dojrzały system rynkowy i demokratyczny, tylko taka dziwna hybryda" - powiedział.

Dodał, że na początku przedstawicielem postkomunizmu w polityce było SLD, a "po aferze Rywina SLD posypało się, a w miejsce SLD podstawiano PO". "Tu jeszcze dochodził czynnik niemiecki. Oni dziś bronią w istocie postkomunizmu, a my chcemy normalnej demokracji, normalnego rozwoju gospodarczego, równych szans, nie chcemy się podporządkować na zasadzie, że byliśmy pod jednym butem, a przechodzimy pod inny, bo lepiej się żyje, jak się nie jest pod żadnym butem" - stwierdził.

Jak mówił, Polska jest narodem takiej samej liczebności jak najmniejszy kraj w G7 - Kanada. "Kanada ma tyle samo mieszkańców co Polska i myślicie, że ma dużo większy dochód na mieszkańca? Ma wyraźnie większy, ale to nie jest jakaś przepastna różnica. My pewnie z 70-75 proc. tego mamy. Oczywiście oni mają dużo więcej zasobów, w bankach, w funduszach, pieniądze gromadzone od dziesięcioleci. Mają możliwości technologiczne, których my nie mamy" - mówił Kaczyński.

"To nie jest tak, że łatwo byłoby nam się znaleźć na tym poziomie, ale 38-milionowy kraj - oczywiście z protekcji amerykańskiej - jest w G7" - dodał.

Prezes PiS podkreślił, że Polska powinna rosnąć, a nie maleć. "Możemy być naprawdę bardzo znaczącym krajem, musimy tylko czynić w różnych dziedzinach wielki wysiłek i nie dopuszczać tych mikromanów narodowych, bo w Polsce jest taka choroba, że my maluczcy Polaczkowie musimy niemalże na czworakach chodzić, nisko się kłaniać silnym i potężnym. Przeceniamy siłę innych (...). Niemcy żadnym światowym mocarstwem nie są, kiedyś byli, ale dziś nie są. Stany Zjednoczone to by ich jednym palcem zniszczyły. (…) Oni chcą nas wykorzystać jako szczudła, by wydawać się większymi niż w rzeczywistości są. Powinniśmy się pozbyć tej mikromanii" - powiedział.

"Powinniśmy mieć taki power, siłę do przodu" - dodał.