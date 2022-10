Kaczyński: Polska musi być bardzo silna militarnie, by być bezpieczną

Polska musi być militarnie bardzo silna, bo tylko wtedy będzie bezpieczna - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas swojego niedzielnego spotkania z mieszkańcami Zamościa. Dodał, że chcąc pokoju należy odstraszyć potencjalnego przeciwnika, jakim jest Rosja.

"Polska Musi być militarnie nie silna, tylko bardzo silna, bo tylko wtedy będzie bezpieczna, tylko wtedy tego miasta w którym jesteśmy, tego pięknego miasta Zamościa, nie spotka los Buczy czy innych miejscowości" - powiedział szef PiS.

"Są oczywiście te nowe rodzaje broni jak w szczególności drony, amunicja krążąca, że tym wszystkim trzeba dysponować, tak samo jak nowoczesnymi samolotami i najróżniejszymi innymi rodzajami, w szczególności precyzyjnej broni i my musimy to proszę państwa mieć i to mieć w takich ilościach, żeby nas potencjalny przeciwnik, a takim przeciwnikiem jest Rosja, wiedział, że nie warto Polski zaatakować" - dodał.

Kaczyński zauważył, że wojna za naszą wschodnią granicą pokazała jak wyglądają obecnie działania konwencjonalne na froncie. Według prezesa PiS różnica pomiędzy działaniami zbrojnymi prowadzonymi w latach 60-tych i obecnie nie jest tak wielka.

"Różne były przewidywania i teorie dotyczące tego jak ona miałaby wyglądać. Dziś okazuje się, że w dalszym ciągu ogromną ma rolę artyleria, niemałą także broń pancerna, że ta różnica w stosunku do II wojny światowej, czy różnego rodzaju walk, które toczyły się już w latach 60-tych, nie jest taka wielka" - powiedział lider PiS.

Z wypowiedzi prezesa wynika, że dla zachowania pokoju, Polska musi podjąć wysiłek i powiększyć armię i jej wyposażenie.