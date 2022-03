Kaczyński: Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony

Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony, pierwszy krok został wykonany, teraz czas na kolejne, czas na czyny, na wiele trudnych przedsięwzięć, być może także na wiele poświęceń - powiedział w piątek wicepremier Jarosław Kaczyński po podpisaniu przez prezydenta ustawy o obronie ojczyzny.

Głównym celem ustawy jest zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy.

Kaczyński podkreślił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, że "wysiłek dla zbudowania sił zbrojnych w wymiarze właściwym dla sytuacji, w której znaleźliśmy się, dla sytuacji państwa dziś zagrożonego jest absolutnie konieczny". Zaznaczył, że ustawa jest podstawą prawną do takiego wysiłku.

"Cała reszta to - mam nadzieję, tak jak to było w przypadku uchwalania tej ustawy - zgodne działanie wszystkich odpowiedzialnych sił politycznych i gotowość do różnych dalszych nowych decyzji, które będą potrzebne po to, by w ramach naszego porządku prawnego i konstytucyjnego można było szybko rozbudowywać nasza armię, doprowadzić ją do właściwego dla obecnego czasu stanu" - powiedział Kaczyński.

Podziękował prezydentowi za współpracę podczas przygotowywania ustawy, szefowi MON za ogromny wkład pracy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ustawy. Podziękował też senatorom za jednomyślne głosowanie nad ustawą.

"Pierwszy krok został wykonany, teraz czas na kolejne, czas na czyny, na wiele trudnych przedsięwzięć, być może także na wiele poświęceń, ale Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony" - podkreślił wicepremier.