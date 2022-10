Kaczyński: postuluję, aby podwoić środki na koła gospodyń wiejskich

Postuluję, aby podwoić środki na koła gospodyń wiejskich - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w środę podczas spotkania w Puławach (Lubelskie).

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany podczas spotkania w Puławach, czy jest szansa na zwiększenie środków dla kół gospodyń wiejskich.

"Tak proszę państwa, ja sam postuluje, żeby to w tej chwili podwoić" - odpowiedział Kaczyński. "Mam nadzieję, że przekonam moje koleżanki i moich kolegów z rządu, żeby taka decyzja zapadła, bo rzeczywiście to jest bardzo autentyczny i bardzo pożyteczny ruch społeczny" - dodał.

"To naprawdę wielka wartość w niezbyt rozbuchanym życiu organizacyjnym naszego społeczeństwa. To są takie jasne punkty, dobrze, żeby coraz jaśniej świeciły, a paniom się kłaniam i dziękuję za to zaangażowanie" - mówił prezes PiS.