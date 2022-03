Kaczyński: Potrzebna nam jedność szersza niż nasz obóz. Zjednoczeni przejdziemy przez trudne czasy

Przed nami niełatwy okres. Potrzebna nam jedność szersza niż nasz obóz. Tylko rzeczywiście zjednoczeni możemy przejść zwycięsko przez trudne czasy - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że w imię jedności warto opanować emocje i uczucia.

Prezes PiS podczas I Zjazdu Krajowego Stowarzyszenia OdNowa powiedział, że przed Polską stoi niełatwy okres. "Trzeba będzie dokonać wielkiego wysiłku w sferze zbrojenia, a z drugiej strony towarzyszyć nam będzie poważny kryzys, zaburzenia gospodarcze. Na to musimy być gotowi. To jest wyzwanie dla naszej formacji, dla prawicy polskiej, dla polskich sił patriotycznych" - mówił Kaczyński.

Jak dodał, należy siły patriotyczne jednoczyć w możliwym zakresie. "Ta jedność, szersza niż nasz obóz jest nam dzisiaj potrzebna. (...) Tylko rzeczywiście zjednoczeni możemy przez trudne czasy przejść zwycięsko i uzyskać to wszystko, co jest potrzebne, by Polska była bezpieczna, rozwijała się i była trwałym, bardzo znaczącym punktem na mapie Europy" - oświadczył prezes PiS.

Kaczyński podkreślił przy tym, że o potrzebie jedności należy pamiętać na co dzień. "Musimy opanować niekiedy swoje emocje, uczucia, nawet jeżeli są uzasadnione i mieć pamięć dobrą, ale niekiedy krótka. Bo różne rzeczy spotykały nas w ciągu tych ostatnich lat. Trzeba czasem o nich zapominać, właśnie w imię jedności" - mówił.