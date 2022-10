Kaczyński: Potrzebna nam wielka mobilizacja

Trzeba uderzyć w tarabany, bo potrzebna nam wielka mobilizacja. Wisi nad nami wiele niebezpieczeństw - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Mamy z jednej strony wojnę, za nami po trosze trwający jeszcze covid, mamy także niebezpieczeństwa związane z tym, co może nieść z sobą perspektywa zwycięstwa naszych politycznych przeciwników, którzy mają bardzo wiele wad - wskazał.

Jest swego rodzaju cudem, że w sytuacji ogromnej przewagi drugiej strony w mediach byliśmy mimo wszystko w stanie to przełamać przed siedmiu laty i zdobyć władzę na dłuższy okres - zaznaczył.

Podczas spotkania w Kraśniku lider PiS odwołał się do ostatniej zwrotki polskiego hymnu mówiącej o "biciu w tarabany". "Wtedy, podczas zapomnianego dziś powstania wielkopolskiego z 1806 r. biły w tarabany wkraczające tam wojska polskie będące częścią armii Napoleona" - przypomniał Kaczyński.

"Dzisiaj też trzeba uderzyć w tarabany, bo potrzebna jest nam wielka mobilizacja, bo wisi nad nami wiele niebezpieczeństw" - podkreślił prezes PiS. Jak wskazał "mamy z jednej strony wojnę, za nami po trosze trwający jeszcze covid, mamy także niebezpieczeństwa związane z tym, co może nieść z sobą perspektywa zwycięstwa naszych politycznych przeciwników, którzy mają bardzo wiele wad".

Jak kontynuował "w ostatnich dniach została przypomniana jedna ich wada". "Została przypomniana na życzenie samego Donalda Tuska, ale tu nie chodzi o jakąś jedną torbę z sumą, która przy innych sprawach może uchodzić za drobną. Ja zresztą nie wiem, czy ta torba rzeczywiście była, czy to wszystko prawda, bo ten człowiek, który tak zeznaje, nie jest specjalnie wiarygodny" - mówił Kaczyński.

W poniedziałek tygodnik "Newsweek" napisał, że Marcin W. zeznał w śledztwie dotyczącym spółki zajmującej się sprowadzaniem do Polski węgla z Rosji, której współwłaścicielem był Marek Falenta, że zanim taśmy nagrane w restauracji "Sowa i Przyjaciele" wstrząsnęły polską sceną polityczną, trafiły w rosyjskie ręce, a "prokuratura wszczyna śledztwo, ale unika wątku szpiegostwa" w tej sprawie.

We wtorek Donald Tusk, odnosząc się do publikacji "Newsweeka" dotyczącej zeznań W. stwierdził, że tylko komisja śledcza, niezależna od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, mogłaby wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u. Uznał też Marcina W. za wiarygodnego świadka.

W reakcji na słowa szefa PO minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział upublicznienie protokołów dotyczących zeznań Marcina W. Zostały one opublikowane na stronie Prokuratury Krajowej w środę wieczorem. Wynika z nich m.in. że Marcin W. zeznawał (w 2017 i 2018 r.) iż wręczył łapówkę w wysokości 600 tys. euro M.T., "synowi byłego premiera". Miało to mieć miejsce w 2014 r. i jak zeznawał Marcin W., pieniądze włożył do reklamówki ze sklepu Biedronka, a miała to być "prowizja za zgodę" ówczesnych władz na transakcję dotyczącą sprowadzania węgla z Rosji. Michał Tusk oświadczył w środę, że to "totalne bzdury".

"Rzecz w tym, że ta torba może być rzeczywiście symbolem. Ostatnio została zawieszona przez naszych działaczy młodzieżowych na klamkach wielu biur poselskich naszych przeciwników. To jest takie przypomnienie, że rządy koalicji PO-PSL, to były rządy wielkich nadużyć - takich, przy których 600 tys. euro to, jak Rosjanie mówią, czepucha, czyli kogut, ale oni używają tego w ten sposób, że to nic nie znaczy, to coś nieważnego" - ocenił w niedzielę Kaczyński.

Prezes PiS wymienił w tym kontekście m.in. "aferę vatowską". "Gigantyczne pieniądze, które wypływały z polskiego budżetu (...) to było wyciąganie pieniędzy z naszych kieszeni, obywateli" - mówił. Jak ocenił tego rodzaju afer było wtedy więcej i "to jest wszystko kartoteka tej formacji, która dzisiaj tak bardzo stara się o władzę i jednocześnie nas nieustannie atakuje próbując z naszej formacji zrobić formację nadużycia".

Tymczasem według prezesa PiS "manipulowanie i oszukiwanie nie było czymś nadzwyczajnym, to była treść polityki" poprzedniej koalicji, gdy było ona przy władzy. "Jest swego rodzaju cudem, że w sytuacji ogromnej przewagi drugiej strony w mediach byliśmy mimo wszystko w stanie to przełamać przed siedmiu laty i zdobyć władzę na dłuższy okres" - ocenił w związku z tym Kaczyński.