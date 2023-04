Kaczyński: programy, które wprowadziliśmy, miały zmienić i zmieniają polskie życie

Programy, które wprowadziliśmy, miały zmienić i zmieniają polskie życie poza wielkimi miastami, tam gdzie mieszka zdecydowana większość Polaków - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Lubelszczyzny.

Lider PiS podczas sobotniego spotkania w Janowie Lubelskim zainicjował nową akcję PiS: "Polska jest jedna - inwestycje lokalne".

W czasie wystąpienia ocenił, że wcześniejsze rządy stwarzały pozory demokracji. Jak mówił, system, jaki panował wtedy w Polsce, prowadził do społecznego nieszczęścia. "Do gigantycznego bezrobocia, do gigantycznej liczby ludzi, którzy się tym bezrobociem czuli bezpośrednio, ciągle, na co dzień zagrożeni. Do ogromnej liczby ludzi, którzy niezwykle mało zarabiali, do minimalnych pensji na głodowym poziomie" - mówił szef PiS. Jak dodał, płaca godzinowa w niektórych miejscach Polski dochodziła nawet do 2 zł.

"W końcu w 2015 roku udało się, tu Bóg pomógł, bo mieliśmy 37 proc. z kawałkiem (poparcia), i w zasadzie nie powinniśmy zdobyć samodzielnej większości, ale Najwyższy czasem pomaga i zdobyliśmy" - powiedział. "Zdobyliśmy i rozpoczęliśmy proces zmiany ustroju i to można powiedzieć od podstaw" - dodał.

Kaczyński zwracał przy tym uwagę na kwestię dotrzymywania obietnic wyborczych. Wskazał, że aby władza mogła ich dotrzymywać, to musi uzyskać sprawczość, zdolność do realnego działania. "Ażeby uzyskać sprawczość, to musi mieć pieniądze" - zaznaczył.

Jak dodał, aby mieć środki władza musi albo wprowadzać wysokie podatki, albo radykalnie ograniczyć patologie. Wskazał, że PiS wybrał tę drugą drogę i dzięki temu wydatki budżetowe są dziś dwa razy wyższe niż były na początku rządów PiS.

Te środki - mówił - wystarczyły na wprowadzenie m.in. 500 plus, ale też innych programów społecznych.

Szef PiS w tym kontekście wymieniał modernizacje wszystkich służb, zwiększone wydatki na obronność czy ochronę gospodarki w czasie pandemii Covid-19.

Kaczyński podkreślał, że programy, które wprowadził PiS, "miały zmienić i zmieniają polskie życie poza wielkimi miastami, tam gdzie mieszka zdecydowana większość Polaków".

Wymieniał też inwestycje, jakie udało się przeprowadzić dzięki rządowym programom. Wskazywał na program inwestycji strategicznych, budowy dróg lokalnych, program wsparcia dla gmin popegeerowskich, czy ochrony zabytków. "To są ogromne zmiany, to są wodociągi, to jest kanalizacja, to są drogi" - mówił. Dodał, że w samym województwie lubelskim odnowiono lub wybudowano prawie 2800 km.