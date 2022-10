Kaczyński: Przejęcie władzy przez PO stawia nowe polityki pod znakiem zapytania

Przejęcie władzy przez PO stawia pod znakiem zapytania wszystkie polityki, które podjęliśmy - przede wszystkim społeczną czy zdrowotną – przekonywał w sobotę w Częstochowie (Śląskie) prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Częstochowie ocenił, że po powrocie PO do władzy pieniądze na sprawy społeczne, czy służbę zdrowia, które PiS powiększyła, będą zmniejszone.

"To wszystko zacznie się po prostu cofać. Tą, czy inną drogą, pod różnymi pozorami, ale zacznie się cofać, a pieniądze będą płynęły tam, gdzie płynęły w latach 2007-15" - mówił w Częstochowie polityk PiS.

Wskazał, że część pieniędzy wówczas szła do prywatnych kieszeni - często za granicę - a nie w interesie obywateli.

"Nasi przeciwnicy lubią mówić o nas, a nawet krzyczeć - +złodzieje, złodzieje+. U nas też się różne rzeczy zdarzały, ja nie twierdze, że my jesteśmy formacją świętych - takiej formacji niestety na całej kuli ziemskiej nie ma" - powiedział Kaczyński.

"Ale my po pierwsze za to karzemy i z tym walczymy, a po drugie w porównaniu z tym, co oni wykonali to jest proszę państwa tyle i tyle" - powiedział pokazując gest palcami i rozkładając szeroko ręce.

"To, co u nas się zdarza jest karygodne w wymiarze indywidualnym, tamto było karygodne w wymiarze społecznym, bo to ogromnie raniło (...) czyniło chorym polskie społeczeństwo" - ocenił szef partii.

"Myśmy się podjęli - można powiedzieć - leczenia" - dodał.

Ocenił, że po powrocie do władzy Tuska i PO będzie opresyjność systemu. "Tutaj można im wierzyć, bo rzeczywiście straszliwie się przestraszyli" - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości.