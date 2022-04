Kaczyński: przemówienie Bidena na Zamku Królewskim nie przyniosło odpowiedzi m.in. ws. stałych baz

Przemówienie prezydenta USA Joe Bidena na Zamku Królewskim w Warszawie nie przyniosło odpowiedzi na pytania, które dla nas są najważniejsze, tzn. stałość baz oraz zwiększanie komponentu amerykańskiego NATO-wskich sił zbrojnych w Polsce - powiedział w piątek wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o stosunki polsko-amerykańskie ocenił, że "niewątpliwie się w tej chwili rozwijają". "To jest oczywiste wobec roli Polski - tej wynikającej z naszych intencji oraz tej, która wynika z położenia geograficznego. Ale przemówienie, nazwijmy je, +zamkowe+ nie przyniosło odpowiedzi na pytania, które dla nas są najważniejsze, tzn. stałość baz. To była sprawa, wydawałoby się, już załatwiona, jeszcze przed wojną oraz sprawa zwiększania tego komponentu amerykańskiego NATO-wskich sił zbrojnych w Polsce" - powiedział Kaczyński.

Przypomniał, że w Polsce są żołnierze różnych krajów, ale "najważniejsi i najliczniejsi są niewątpliwie tutaj Amerykanie". Jak mówił, "jest ich rzeczywiście dużo więcej, niż przedtem, ale to nie jest jeszcze to, co być powinno".

Wicepremier Kaczyński wskazał, że "to dotyczy całej Europy". "W tej chwili jest ok. 100 tys. żołnierzy. I tak ten podział jest dość dziwny z punktu widzenia zagrożeń na różnych flankach, właściwie dwie są w tej chwili najpoważniejsze, wschodnia i południowa, ja tej południowej nie lekceważę, ale ta wschodnia wydaje się niedoceniona, a liczba 100 tys. żołnierzy jest oczywiście bardzo znacząca, ale przypomnę, że były czasy, kiedy amerykańskich żołnierzy było w Europie 450 tys." - zwrócił uwagę prezes PiS.

Zaznaczył, że nie oznacza to, że "to ma dzisiaj wrócić, bo są inne czasy, inna armia, inne koszty". "Poza tym to były te czasy, kiedy dopiero budowała się Bundeswehra, mówię o 1957 roku. Później już tych żołnierzy było mniej, ale np. 370 tys. w Europie, w samych Niemczech Zachodnich było przeszło 200 tys., więc krótko mówiąc, trzeba tę liczbę 100 tys. jednak jakoś zwiększyć, nie mówię, żeby np. podwoić, ale jednak bardzo wyraźnie zwiększyć, ze szczególnym uwzględnieniem flanki wschodniej" - wskazał Kaczyński.

Ocenił, że "to byłoby rozwiązanie, z punktu widzenia przyszłości, także przyszłości pokoju w Europie, Zachodu i perspektyw III wojny światowej, zdecydowanie najlepsze". "Tak samo, jak np. podjęcie inicjatywy, która kiedyś padła, jeszcze za czasów rządów prezydenta Trumpa. Podczas jednej z Rad Północnoatlantyckich, nie mogę o tym mówić, bo te rady są poufne. Ale to była propozycja, która nawiązywała do tego, co już kiedyś było i okazało się niesłychanie skuteczne. Ale tylko Polska była tym zainteresowana. Mam nadzieję, że może dzisiaj już będzie inaczej, albo za jakiś czas będzie inaczej" - powiedział prezes PiS.