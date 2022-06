Kaczyński: regularnie obniżamy podatki; miliardy złotych pozostaną w kieszeniach Polaków

Podatki są regularnie obniżane. Od 1 lipca zostaną obniżone podatki PIT i CIT. Ta ostatnia zmiana oznacza 33 mld zł więcej w kieszeniach - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sochaczewie, gdzie w środę rozpoczął objazd polityków Zjednoczonej Prawicy po kraju.

Lider PiS podczas środowego spotkania z mieszkańcami Sochaczewa zapewnił, że region ten i cała Polska będzie się rozwijać. "Zdobyć w ciągu sześciu lat 625 mld zł dodatkowych dochodów budżetowych, stworzyć nowe mechanizmy finansowania już nie z budżetu i doprowadzić do tego, że w tym okresie wzrost wydatków na cele społeczne jak 500 plus, dobry start (...) te wszystkie przedsięwzięcia to razem 200 mld zł. W tym roku na przedsięwzięcia społeczne jest 62 mld zł" - mówił Kaczyński.

Przekonywał przy tym, że "jest postęp", mimo że rząd PiS nie podniósł przy tym podatków. "Podatki są regularnie obniżane. Teraz będą po raz kolejny obniżone od 1 lipca, o ile Senat nam nie przeszkodzi, przetrzymując pewne sprawy. Jeśli tak nie będzie, to już od 1 lipca podatek PIT będzie tylko 12 proc., a CIT spadnie do 9 proc." - mówił Kaczyński.

Prezes PiS wskazał, że ta ostatnia zmiana oznacza 33 mld zł więcej w kieszeni Polaków. "My działamy dla społeczeństwa. Działamy dla zwykłych Polaków. Polska po 1989 r. mocno podzieliła się na tych, którzy byli profitentami różnego rodzaju zmian i patologii oraz tych, którzy musieli za to płacić. My chcemy tę różnicę ostatecznie zlikwidować" - oświadczył.

Podczas sobotniej konwencji w podwarszawskich Markach prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił pełną mobilizację Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział objazd polityków po kraju, aby rozmawiać o dotychczasowych rządach jego formacji. Wizyta lidera PiS w Sochaczewie jest pierwszym wyjazdem w zapowiedzianej mobilizacji.