Kaczyński: sądy są ostatnią "barykadą" państwa; wymagają głębokiej reformy

Sądy są ostatnią "barykadą" państwa i wymagają głębokiej reformy, także w sensie personalnym - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński. W jego ocenie jednak, w obecnej sytuacji nie ma możliwości na tę reformę.

W wywiadzie wyemitowanym w poniedziałek w Polskim Radiu Białystok, Kaczyński, który w weekend odwiedził m.in. Suwałki, mówił o potrzebie reformy sądów.

"Sądy są tą ostatnią instancją, ostatnią, można powiedzieć, +barykadą+ państwa. Jeżeli ta barykada działa przeciwko państwu, przeciwko interesom obywateli, to próba naprawy państwa jest w gruncie rzeczy bezskuteczna. I z tego rodzaju zjawiskiem żeśmy się zetknęli. Wiedzieliśmy o tym, że tak właśnie jest, bo to jest elementarna wiedza - jeżeli chodzi o znajomość mechanizmów funkcjonowania państwa. I po prostu musieliśmy to podjąć" - powiedział prezes PiS.

Podkreślił, że "przeszkodziła" w tym Unia Europejska, a także "pewne decyzje", które zapadły wcześniej w Polsce.

Kaczyński przekonywał, że sądy wymagają "bardzo głębokiej reformy". "Jeszcze raz podkreślam - bardzo głębokiej, także w sensie personalnym, bardzo głębokiej. No ale w obecnej sytuacji takiej możliwości nie ma" - mówił Kaczyński.