Kaczyński: Świat zobaczył do czego zdolna jest Rosja

"Już niebawem 12. rocznica śmierci delegacji RP, na czele której stał mój śp. brat. Gorąco zapraszam do przyjazdu do Warszawy na uroczystości, które w tym roku będą takie jak przed pandemią" - powiedział Jarosław Kaczyński w "Gazecie Polskiej Codziennie".

Stwierdził, że możemy się spodziewać deklaracji ws. śmierci polskiej delegacji w Smoleńsku. "Wieczorem 10 kwietnia na pewno poruszę ten temat. Odpowiadając na pytanie - tak, zapowiemy konkretne działania. Nie chcę jednak teraz mówić jakie" - powiedział Kaczyński.

Jak podaje "GPC", prezes PiS odnosząc się do pytania o to, czy wojna na Ukrainie i barbarzyństwo Rosjan stworzyły warunki do tego, by jeszcze raz opowiedzieć światu prawdę o katastrofie, stwierdził, że może tak się stać.

"Świat zobaczył do czego zdolna jest Rosja. Widzi jej okrucieństwo i zbrodnie. Przez całe lata wiele osób odrzucało taki obraz Moskwy. Zobaczymy zatem, jaka będzie reakcja na naszą decyzję w sprawie Smoleńska. Raport podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza udziela odpowiedzi na kluczowe pytania. Światowa opinia publiczna musi się z jego ustaleniami zmierzyć. Trudno zaprzeczyć, że reżim Putina byłby zdolny do przeprowadzenia ataku na głowę innego państwa, skoro sami Amerykanie od tygodni informują, że Rosjanie przygotowali listę polityków ukraińskich, którzy mieli zostać zamordowani. A rozpoczyna ją nazwisko tamtejszej głowy państwa" - powiedział wicepremier.