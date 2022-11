Kaczyński: to, co się stało w 2010 było przeciwstawieniem się drodze polski do pełnej suwerenności

To, co się stało 10 kwietnia 2010 r. było przeciwstawieniem się drodze Polski do pełnej suwerenności, powagi polskiego państwa – powiedział w czwartek przed Pałacem Prezydenckim prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.

"+Warto być Polakiem+, to były słowa, które niejeden raz wypowiadał Lech Kaczyński. I te słowa towarzyszyły im wtedy w tej podróży i towarzyszą także i dziś nam, kiedy jesteśmy w tym marszu, kiedy staniemy pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego" - powiedział Kaczyński.

Podkreślił, że rocznica odzyskania niepodległości i miesięcznica tragedii smoleńskiej "mają ze sobą wiele wspólnego". "Bo to, co stało się 10 kwietna 2010 r. było niczym innym, jak próbą przeciwstawienia się tej drodze, którą Polska już wybrała, po różnych wahaniach, nastrojach, po odrzuceniu tej tendencji, która kwestionowała - mimo 1989 r, mimo odzyskania niepodległości - drogę do pełnej suwerenności, drogę do całkowitego odrzucenia komunizmu, drogę do polskiej suwerenności, drogę do polskiej siły, drogę do powagi polskiego państwa" - oznajmił prezes PiS.

Jak dodał, ci którzy odbudowywali Polskę przed 104 laty, którzy toczyli wtedy niesłychanie trudny bój, mieli takie same cele i to właśnie te wydarzenia łączy. "I im się przeciwstawiono i bardzo wielu, którzy brali wtedy w tej walce udział oddało swoje życie" - podkreślił.

"Chciałbym byśmy od tym pamiętali, byśmy znali prawdę i potrafili ją głosić, byśmy tę dzisiejszą bardzo trudną sytuację traktowali jako kolejny etap, kolejny etap walki, która może i musi się zakończyć zwycięstwem, ono przyjdzie, to ostateczne" - dodał Jarosław Kaczyński.