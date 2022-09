Kaczyński: Tusk chce podporządkować Polskę Niemcom

Wybory parlamentarne w 2023 r. są ważne, bo dotyczą wyboru koncepcji rozwoju Polski i jej suwerenności – mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że Tusk chce podporządkować Polskę nie tyle UE, ale po prostu Niemcom.

W sobotę w Nowym Sączu prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o znaczeniu wyborów parlamentarnych w 2023 r.

"Ten wybór, który mamy w przyszłym roku, jest wyborem bardzo ważnym" - ocenił. Jego zdaniem będzie to wybór "koncepcji rozwoju naszego kraju i koncepcji odnoszącej się do jego suwerenności".

"A co chce zrobić Tusk i jego towarzystwo? Podporządkować Polskę nie tyle Unii Europejskiej, która jest dzisiaj narzędziem Niemiec, tylko po prostu Niemcom. Do tego naprawdę nie możemy dopuścić" - powiedział.

"Będą przyjmować wszystkie koncepcje ekonomiczne, ekologiczne, które służą jednemu: żeby Polska, i w ogóle nasza część Europy, trwale pozostała biedniejszą, wyraźnie biedniejszą od tej części zachodniej" - wskazał Kaczyński.

Prezes PiS przytoczył, że "w roku 1991 mieliśmy poniżej 40 proc., 38 czy 37 proc. (...) przeciętnego dochodu w Unii Europejskiej, liczonego w sile nabywczej (Unia Europejska powstała w 1993 r. - PAP) pieniądza. Czyli tej realnej siły nabywczej". Dodał, że "dzisiaj mamy 66 proc.".

"Czyli poszliśmy bardzo szybko do góry. Idąc w tym tempie, poziom Niemiec możemy osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie, historycznie rzecz biorąc, w stosunkowo krótkim czasie" - powiedział.

Zdaniem Kaczyńskiego Niemcom "na tym nie zależy". "I całej zachodniej Europie w dużej mierze nie zależy na tym, ale Niemcom najbardziej" - dodał. "I dlatego my musimy, tak jak każde państwo, o swoje walczyć. Jeżeli my zwyciężymy, to będziemy o swoje walczyć. A jeżeli zwyciężą oni, to o to nasze, o to swoje, polskie, tak naprawdę walczyć nie będą" - stwierdził.