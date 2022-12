Kaczyński: tylko obóz patriotyczny może zapewnić bezpieczną i dobrą przyszłość

Tylko obóz patriotyczny, czyli Zjednoczona Prawica, może zapewnić bezpieczną i dobrą przyszłość - mówił w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Zielonej Góry Jarosław Kaczyński.

"Tylko obóz patriotyczny, a obóz patriotyczny to właśnie my, to Zjednoczona Prawica, to jest obóz polski, może nam zapewnić bezpieczną i dobrą przyszłość" - podkreślał na sobotniego spotkania Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS mówił także, że "wbrew opowieściom naszych przeciwników, w naszym narodzie jest naprawdę wielki potencjał, nie do końca jeszcze wykorzystamy".

"Doświadczenia ostatnich trzydziestu kilku lat pokazują, że ta konstrukcja państwa, która wyrastała z bardzo prymitywnego liberalizmu, liberalizmu w formule dużo, dużo bardziej prymitywnej niż liberalizm zachodnioeuropejski, że ta formuła jest formułą nieskuteczną i niepozwalającą wykorzystać naszego potencjału, naszych możliwości, szczególnie tego zgromadzonego w ciągu tych trzydziestu paru lat dzięki postępowaniu oświaty w polskich głowach" - powiedział Kaczyński. "Ten potencjał w dalszym ciągu jest czymś w niemałej mierze uśpionym. Jeżeli ktoś go może obudzić - to właśnie my" - podkreślił.

Polityk apelował, aby wszyscy członkowie i sympatycy PiS podjęli się zadania, by przekonywać do głosowania na ich formacje niezdecydowanych. "Każdy głos się liczy" - przekonywał.