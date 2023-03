Kaczyński: UE przestanie pełnić swoją funkcję, jeśli silniejsi będą szantażować pieniędzmi

Unia Europejska zmieni charakter i przestanie pełnić swoją funkcję, jeżeli silniejsi będą szantażowali pieniędzmi - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Jeżeli to będzie organizacja (Unia Europejska - red.), gdzie ci silniejsi będą po prostu szantażowali pieniędzmi, no to ona zupełnie zmieni charakter i w ogóle przestanie pełnić tą funkcję, którą miała pełnić" - powiedział prezes PiS w wywiadzie dla TVP i Polskiego Radia.

"To będzie kryzys i prawdopodobnie w jakimś momencie też rozpad Unii Europejskiej, więc ci, którzy tak robią, robią bardzo źle, ale dzisiaj rzeczywiście tego rodzaju fakty istnieją, istnieją w umysłach, bo to nigdy nie zostało spisane" - dodał.

Zapytany przez prowadzącą program - Małgorzatę Raczyńską-Weinsberg, czy mechanizmy finansowe Unii Europejskiej nie są obarczone polityką, prezes PiS powiedział, że "do tej pory nie były, w każdym razie nie były w jakimś takim wysokim stopniu. W tym momencie, w ostatnim czasie, zaczęły być".

Prezes PiS powiedział też, że niektórzy w Unii Europejskiej uważają, że nie obowiązuje ich prawo, tylko obowiązuje ich tzw. projekt europejski.

"To jest bardzo specyficzny sposób podejścia do praworządności, do prawa, do tego wszystkiego, co w naszych europejskich realiach było uważane za oczywiste, fundamentalne. Nie można w inny sposób zabezpieczyć praw człowieka, praw różnych zbiorowości, także praw narodów, praw państw, jak poprzez prawo, które jest przestrzegane" - podkreślił prezes PiS.

"No wyobraźcie sobie państwo, że w Polsce, ja na przykład ogłaszam, że jest pewien bardzo dobry plan dla Polski i on obowiązuje, a nie konstytucja i inne przepisy. To byłoby rzeczywiście złamanie praworządności i to bardzo radykalne. Niczego takiego nie głosimy" - powiedział prezes PiS.